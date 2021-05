Abel Pintos dio positivo al test de coronavirus

Abel Pintos se suma a la lista de artistas que fueron diagnósticados con Covid Positivo durante el mes de mayo.

Según informó el cantante en sus redes sociales, esta mañana presentó síntomas compatibles con el virus por lo que decidió realizarse un hisopado que arrojó resultado positivo. Por estas horas, se encuentra aislado tal como lo indica el protocolo en estos casos.

"Hoy por la mañana, tras presentar síntomas, se me realizó un testeo de COVID 19 con resultado positivo. Comienzo el aislamiento correspondiente. Dentro de todo, me siento bien Gracias a Dios. Ahora, reposo y a bancarla. En unos minutos apenas me enviaron en mensajes camionadas de buena onda y amor. Gracias de todo corazón. Abel", escribió el popular músico.