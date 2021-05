Quilmes todavía no puede arrancar en Concordia

Como si no fuera suficiente todo lo que vivió en el último tiempo, con algunas lesiones, los casos de Covid y el ida y vuelta respecto a la "burbuja" de Concordia, Quilmes retomó la competencia con muchos altibajos, sufrió su segunda derrota consecutiva ante el local Estudiantes por 87 a 75 y, encima, perdió a Jeffrey Merchant que debió salir en el primer cuarto por una torcedura en el tobillo y ya no pudo regresar. La mejor noticia es que el lunes tendrá jornada de descanso.

El arranque fue favorable al dueño de casa de la mano de Grenni en la conducción, manejando los hilos y ataques de su equipo. Quilmes siguió como en el cierre del partido ante Parque Sur, sin ideas en ataque, incómodo y con malos porcentajes. Si a eso le agregamos la mencionada salida de Merchant, para un plantel tan reducido, fue demasiado y al primer descanso corto llegaron con una clara diferencia: 20-11. El "cervecero" aprovechó cuando el local comenzó a rotar y se acercó en el marcador, intentó jugar de igual a igual, y le dio la pelota a Tirrel Brown, que se volvía indetenible para la defensa. Por eso, el chico favoreció a los de Gelpi que se fueron al vestuario a tiro: 36-32.

Estudiantes tomó nuevamente el control en el regreso, pero Quilmes no se replegó, ajustó la defensa y empezó a acertar desde el perímetro, se mantuvo cerca y no permitió que el local se escapara. Si no fuera por una "bomba" de Grenni antes del cierre, se hubieran ido al último descanso igualados, pero los de Elizalde tenían ventaja de 3: 59-56. En una continuidad de lo que fue el cierre del tercer chico, el escolta rompió el juego con dos triple más y todo se hizo muy cuesta arriba para el "tricolor". Al igual que el sábado, en los momentos decisivos del partido, los de Manuel Gelpi no tuvieron energías y, abajo en el marcador, no pudo forzar un cierre parejo y el triunfo quedó en manos de Estudiantes por 87 a 75.

Ahora, Quilmes aprovechará la jornada de descanso del lunes, esperará que lo de Merchant no sea nada importante y el martes se medirá con Tomás de Rocamora a las 15. La última presentación será el miércoles a las 11 contra Estudiantes de Olavarría.