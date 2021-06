El enojo de Montenegro por las fiestas clandestinas: “Empiezo a los gritos”

Las imágenes hablan por sí solas: decenas de personas bailando sin barbijos ni distanciamiento social en plena segunda ola de la pandemia, que hasta el momento ya se cobró más de 2 mil vidas en Mar del Plata. La escena transcurrió durante el fin de semana en la cervecería Ogham de calle Alem y, aunque el lugar fue clausurado por personal municipal y policial, el video sigue despertando enojo, sobre todo porque hay miles de trabajadores y comerciantes que se esfuerzan por respetar los protocolos para continuar con su actividad durante la crisis sanitaria.

El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, tampoco pudo ocultar su malestar ante el descontrol que se vivió durante la madrugada del domingo en el local gastronómico de la zona de Playa Grande. "Empiezo a los gritos. Tenemos que ser responsables, eso afecta al trabajo marplatense, contra la presencialidad, contra el esfuerzo que se viene haciendo”, dijo este lunes en declaraciones a FM Brisas.

Sin embargo, el jefe comunal dijo que quienes incumplen las restricciones dispuestas “no es la gran mayoría”. “La gran mayoría -remarcó- es la que cumple, que le pone esfuerzo, compra el alcohol, no deja entrar gente al negocio y la viene peleando desde hace meses".

“Tenemos que pensar un poco más en el otro, ser solidario. Uno no me va a hacer cambiar que toda la ciudad le puso el pecho a la situación. Obviamente me da mucha bronca y por eso se clausuró el lugar, se inició una investigación judicial y se van a aplicar las multas que corresponden, no sólo a los organizadores, sino también a la gente que estaba", enfatizó.

Por otra parte, Montenegro reiteró su postura ante la decisión del gobierno provincial de no autorizar el retorno a las aulas. “No estoy conforme con la decisión que tomó la provincia. No lo voy a politizar, pero entiendo que esta decisión, cuando uno ve los números de Mar del Plata y de otros distritos, queda claro que nos están discriminando”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que hay distritos que tienen más del 80% de ocupación de camas y más de 500 casos cada 100 mil habitantes, situación que no se refleja en General Pueyrredon. “Nunca llegamos al 70% de ocupación de camas y en la última semana hubo una disminución de los contagios del 26%, lo que muestra a las claras que la situación está mejorando paulatinamente”, argumentó. Y aseveró: “Estoy convencido de que deben volver las clases en Mar del Plata”.