Tensión en una marcha por el aborto: el juez López salió a cruzarse con los manifestantes

El fallo del juez Alfredo López en contra de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) motivó momentos de tensión este lunes en las puertas del Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata, donde dos grupos de manifestantes se habían concentrado para mostrar su rechazo y su apoyo a la resolución del magistrado.

Las columnas de manifestantes en contra y favor del aborto confluyeron en las puertas del Juzgado Federal Nº 4, donde el propio López salió para saludar a los manifestantes Provida, en una clara provocación contra las personas que se previamente se habían movilizado con la insignia del pañuelo verde.

La conducta de López obligó a la Policía a montar un cordón policial para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. "Están acá para recusarme, para apartarme de la causa", apuntó el magistrado en medio del tumulto.

Para el juez, la movilización pacífica que habían convocado las personas a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes "es una maniobra del Gobierno, sus aliados de la izquierda y de todos los enemigos de la Patria".

"Acá se debe respetar lo que dice la Justicia de acuerdo a la Constitución. Yo no he hecho ningún acto de violencia ni la gente que me apoya. Vienen a escracharme y a atacar al Juzgado para amenazar, para presionar y para sacarme de la causa", agregó López, quien denunció a los manifestantes de la "marea verde" de actuar "violentamente".

Por su parte, Fernando Lozada, de la Asamblea por una Sociedad sin Fascismo, repudió la actitud de el magistrado marplatense. "López se escudó con la Policía para mostrar el poder que tiene y su capacidad de imponer ideas desde un sector de la sociedad estadual", señaló en declaraciones a 0223.

Para Lozada, el fallo que declara la inaplicabilidad de la ley del aborto "no tiene ningún sustento jurídico". "Lo que nos preocupa es que López lo está utilizando para posicionarse desde en un referente de la sociedad antiderecho", recriminó.

"Vinimos a hacer un repudio más generalizado. No solo al fallo que pretende negarle derechos a las mujeres y personas con capacidad de gestar y abortar, sino también a lo que está sucediendo en el país y en el mundo: una avanzada de la derecha para tratar de utilizar las herramientas de la democracia para imponer una forma de pensar", agregó Lozada.

NOTICIA EN DESARROLLO