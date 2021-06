Rescató ocho cachorros abandonados: busca quién los adopte

Ocho perritos de 45 días que fueron abandonados en la puerta de una papelera ubicada en Mario Bravo y Vucetich fueron rescatados por uno de los empleados del lugar que, luego de llevarlos a un control veterinario, comenzó una campaña para que las mascotas encuentren un hogar.

"Me traje a los ocho, los llevé a la veterinaria y uno de ellos no sobrevivió, así que quedaron siete. En la semana pudimos dar en adopción tres y uno lo vamos a llevar hoy a un hogar de tránsito. Así que me quedarían tres todavía para ubicar", dijo Nicolás a 0223 al tiempo que indicó que las mascotas que aún buscan un hogar son una hembra y dos machos.

Según indicó Nicolás, las mascotas son mestizos de tamaño grande y cuentan con la primer dosis desparasitante. Quienes puedan brindarle un hogar a los cachorros que aún aguardan por una adopción responsable, pueden contactarse con el joven al (0223) 156 684021