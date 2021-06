Textiles: “Por ahora vemos muy verde que haya vacaciones de invierno”

A la espera de que se autorice el turismo en las vacaciones de invierno, el sector comercial textil de Mar del Plata se prepara para mejorar las alicaídas ventas, que están siendo muy golpeadas por la pandemia. La industria, en tanto, busca recuperarse de un 2020 malo pero que no produjo el cierre de fábricas.

“Por ahora vemos muy verde a que haya vacaciones de invierno, porque no vemos que el Estado se defina por eso. No creo que haya turismo y si hay, va a depender de las medidas que se tomen. Me parece que a nivel comercial, no va a afectar al sector y dependeremos de las vacaciones que se tomen los marplatenses. Aunque esto es minuto a minuto y estamos a la expectativa de novedades”, expresó en diálogo con 0223, Juan Pablo Maissonave, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata.

En ese contexto, el empresario evaluó que la pandemia hasta el momento “no provocó cierre de comercios ni fábricas del rubro”, aunque señaló que algunas plantas fabriles que contaban con un local para la venta, decidieron cerrar el local por los gastos fijos y seguir vendiendo de manera online, aunque esta situación, “no fue general sino en un porcentaje muy bajo”, aclaró.

Por su parte, la empresaria textil María Liberati, coincidió que el trabajo de la actividad comercial “viene duro”, a pesar que en las calles hay mayor circulación de gente a hace un año atrás, cuando la ciudad atravesaba la cuarentena.

“Mucha gente aún tiene miedo de salir o está tapado de deudas, por lo tanto la demanda sigue siendo poca. La expectativa para las vacaciones es que haya algo más de movimiento, pero al día de hoy, que haya turismo es una incógnita. No me parece que vaya a haber mucho movimiento turístico antes de septiembre u octubre”, vaticinó.

En declaraciones a 0223, la propietaria del emblemático local de la calle Güemes, sostuvo que “en cuánto remitan un poco los contagios, la ciudad necesita que vuelva el turismo. Más allá de todo lo que movemos con venta online, no está faltando esa gente que viene a Mar del Plata y consume. Hemos perdido tanto los fines de semana largo como el turismo de convenciones, dos fuentes de ingresos para toda la industria local. Seguirá siendo muy duro mientras no recuperemos el turismo”, remarcó Liberati.

La industria textil se recupera del 2020

El largo confinamiento y las restricciones más duras durante el 2020, también impactó en la industria textil, que debió achicar su producción, atento a la baja demanda comercial.

“Las fábricas no están trabajando al 100% y este año es de transición, porque el año pasado no fue bueno. Cuando arrancó la cuarentena, la mayoría de la producción de invierno había sido entregada y los comercios al no poder venderlos, se quedaron con esa mercadería. Por eso los pedidos de este invierno fueron menores y lo mismo pasó en verano”, analizó Maissonave.

El titular de la Cámara Textil local valoró que las fábricas que tienen canales de venta minorista “están a full por el Día del Padre” para mejorar los bajos números del 2020. “Las ventas no son muy buenas pero el sector resiste. Hubo suspensiones de algún turno de producción, sobre todo en las que trabajan 3 turnos, las 24 horas. Pero no hubo despidos: el recurso humano es lo más importante porque es obra calificada y es muy difícil salir a busca personal, que tarda casi 1 año en su capacitación”, concluyó Maissonave.