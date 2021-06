ARA Piedrabuena: el emotivo reencuentro de un suboficial con su hija después de seis meses

La Base Naval de Mar del Plata fue testigo del emotivo reencuentro entre un padre y su hija tras el arribo del patrullero oceánico ARA Piedrabuena, el buque que se sumará a la división de patrullaje marítimo de la Armada Argentina.

"Es un momento muy emocionante", lo definió Jorge Sarmiento, suboficial mayor de la Armada Argentina, quien este miércoles, a los besos y abrazos, se reencontró con su hija de 29 años, a quien había visto por última vez en diciembre, cuando pasaron juntos las fiestas de fin de año en su Puerto Madryn natal.

"Ella de pequeña me venía a esperar a mí y ahora yo la espero a ella. Es muy especial porque yo ya me estoy retirando. Es una satisfacción enorme esperar a mi hija", sostuvo en diálogo con 0223.

Su hija estudiaba en la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), pero decidió dejar la carrera que cursaba para volcarse a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como su padre. "Ella me dijo que quería ser militar y yo le expliqué que no era fácil, más siendo mujer. Pero no le importó. La Armada es vocación y entrega por lo que uno quiere", afirmó. Hoy, su hija ya lleva nueve años al frente de la fuerza.

Sarmiento, con más de 35 años de experiencia, está pronto a retirarse. Durante su vasta trayectoria, navegó a bordo de diferentes embarcaciones entre las que encabezó cinco campañas antárticas y dos vueltas al mundo. Ahora, disfruta de su vocación en el ARA Piedrabuena.