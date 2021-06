En una pierna, Merchant le dio un triunfo clave a Quilmes

Con el envión. Así le ganó Quilmes a Gimnasia y Esgrima La Plata, en un partido que pudo ser para cualquiera de los dos, pero en el que los de Manuel Gelpi sabían lo que se jugaban, y tuvieron en Jeffrey Merchant el corazón que necesitaban y que le mostró el camino a sus compañeros. El olavarriense no quiso fallar en su casa, entró para los instantes finales casi sin poder pisar por un esguince de tobillo, se movió para cortinar a sus compañeros y terminó tirando el triple que quebró el resultado, fue a defender rengueando y "robó" una falta ofensiva, para que los marplatenses festejen un 66 a 62 que lo dejan con un pie y medio en los playoffs de la Liga Argentina.

No tuvo las facilidades como contra Lanús, los porcentajes de tiro no fueron los mismos y en defensa estuvo bien, pero no logró despegarse, porque justo un marplatense (Pablo Alderete), fue el que mantuvo siempre cerca a Gimnasia que no encontraba la manera de detener a Tirrel Brown y que le permitió irse con una ventaja mínima al primer descanso: 16-15. El segundo parcial encontró mejor al "tricolor", Ortiz fue el abanderado de la escapada y Quilmes se escapó por primera vez en la tarde, buscando quebrar el juego y manejarlo como había hecho frente al "granate". Sin embargo, el "lobo" ajustó atrás, comenzó a meter las que antes erraba y se arrimó a un triple camino al vestuario: 33-30.

El regreso del vestuario lo vio dormido a Quilmes y en un abrir y cerrar de ojos quedó abajo en el marcador. A los de Gelpi les costaba encontrar la mejor opción de tiros, y apostó a lo simple, a lo que siempre le da resultado: la pelota a Brown y que el americano se haga cargo bajo las tablas. Y al jugador franquicia no le pesó, dominó la pintura, convirtió y lo llevó arriba por 5 (52-47) al último descanso corto. Los 10' finales fueron emotivos y con un dolor de cabeza de entrada, por un esguince de tobillo de Merchant que parecía dejarlo afuera del juego. Ese golpe anímico lo aprovechó Gimnasia para igualar las acciones y forzar un final cerrado. Quedaba poco más de un minuto, estaban 60 iguales pero la sensación era que el "lobo" tenía mejor semblante.

Merchant se dio cuenta y salió eyectado del banco para contagiar a sus compañeros desde adentro, para hacer "de anzuelo" como pensó Martín Pellegrinet en la transmisión. Sin embargo, el olavarriense hizo mucho más que eso, con movimientos lentos empezó a cortinar de un lado, del otro, recibió en la línea de tres, abrió para Gago que se la devolvió y clavó una bomba que cayó como una daga. Tanta fue la desesperación de los platenses que en la siguiente Wall se quiso llevar al mundo por delante y alq ue se llevó puesto fue a Merchant que hizo comprar a los jueces y le dieron la falta en ataque. El resto fue una muestra de nerviosismo, Wall pudo acercar a su equipo desde la línea pero metió uno de dos, del otro lado el propio Merchant recibió infracción y facturó por partida doble para empezar a sentenciar y darle a Quilmes una victoria clave, frente a un rival directo, que lo deja prácticamente adentro de los playoffs.

Síntesis

Quilmes (66): Gago 11, Pelorosso 6, Ortiz 11, Merchant 13 y Brown 19 (FI); Marquardt 0, Reinick 2, Skidelsky 4, Ecker 0 y García Serventich 0. DT: Manuel Gelpi.

Gimnasia (La Plata) (62): Gianella 2, Remolina 7, Acuña 13, Núñez 10 y Alderete 12 (FI); Wall 7, Cejas 2, Sánchez 9 y Lancieri 0. DT: Fabián Renda.

Parciales: 16-15, 33-30 y 52-47.

Árbitros: R.Sánchez, E.Sánchez y Vizcaino.

Estadio: Parque Carlos Guerrero.