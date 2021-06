Para destacar: MDQ 06 sigue creciendo en pandemia

Nunca es fácil crecer. Requiere mucho tiempo, trabajo, esfuerzo y perseverancia. Todo esto se magnificó en pandemia porque el COVID-19 complicó todo y aún hoy, lo sigue haciendo. Sin embargo, crecer se transformó en un desafío histórico para MDQ 06 Hockey Club. Saben cómo hacerlo, incluso en las peores condiciones. Después de un 2020 sin ningún partido oficial y un 2021 que sólo permitió jugar unos pocos encuentros, casi se llegó a duplicar la cantidad de jugadores y jugadoras que forman parte de la familia de la institución.

La explicación de este particular fenómeno la brindó el Director Deportivo de la entidad, David Ardusso: “No nos quedamos esperando que los socios lleguen solos, salimos a buscarlos. Hacemos publicidad y muchos flyers para que, tanto los chicos y como las chicas, compartan con sus amistades, compañeros del colegio y familias. Lo mismo los padres y madres con conocidos. Armamos un departamento de marketing y comunicación que está compuesto por jugadores y jugadoras de Primera División donde, entre otras cosas, se trabaja mucho la imagen del club y donde tratamos de tener el mayor alcance posible para que todos conozcan a nuestra institución”.

Es que formar parte de MDQ 06 Hockey Club es particular. Una vez que te ponés la camiseta, empezás a ver y sentir, todo el trabajo que constantemente se realiza en pos de un club mejor. “Otro punto fundamental es el sentido de pertenencia. Todos los días, literalmente todos los días, recibo algún mensaje o llamado de un padre o madre que tiene un nene o una nena que quiere jugar al hockey y que un jugador, jugadora o familiar les recomendó el club. Eso para nosotros es extraordinario porque habla de que evidentemente se están haciendo las cosas bien, nuestros socios están conformes e invitan a sus allegados a ser parte”, explicó Ardusso.

Ese sentido de pertenencia, se construye, no es casualidad y también ha llevado muchos años: “Lo más importante es el grupo de entrenadores que armamos. La verdad que el trabajo que están haciendo es increíble, casi todos los entrenadores de inferiores son jugadores de Plantel Superior y surgidos de las inferiores de nuestro club, entonces el compromiso y el sentido de pertenencia que tienen y le contagian a los más chicos; es fundamental. Ellos vivieron todas las etapas del club, sobre todo las más difíciles y hoy dejan todo para que esos momentos duros que nos tocó atravesar, no vuelvan a ocurrir. A su vez, como ayudantes en infantiles colaboran chicos y chicas de la 5ta división del club y es algo que les suma a todos: los entrenadores tienen ayudantes que generan entrenamientos de mayor calidad, los peques tienen muchos profes corrigiéndolos y ayudándolos y los chicos y chicas que ayudan se van formando como futuros entrenadores o enriqueciendo sus conocimientos y sintiéndose parte importante en el crecimiento del club. Creo que es un combo que los hace mejores a todos”.

No sólo aporta cantidad el trabajo desarrollado, sino que ha redundado en resultados deportivos y el desarrollo de los equipos. “Lo bueno que todo el trabajo que estamos realizando está viendo sus frutos. Eso te motiva para ir por más siempre. Porque los resultados también se dan dentro de la cancha”. Luego el Director Deportivo hizo un desglose de lo obtenido: “En caballeros ganamos los últimos 5 torneos oficiales que jugamos (2 locales, Regional, Metropolitano y seven 2021) y en septiembre jugaremos el Torneo Argentino B dónde nos vamos a medir con los mejores equipos del país”. En damas, el proceso de evolución ha sido otro: “Recién comenzamos a competir este año, lo hicimos contra equipos de una o dos categorías mayores a la nuestra. Aún así, pudimos ganar partidos y competir muy bien. Gracias a ese crecimiento y esos grandes resultados conseguimos el apoyo de una empresa de primer nivel como Allianz, dónde acabamos de renovar el sponsoreo y estamos proyectando nuevas ideas para seguir afianzando la relación del club con la marca”.

Parte de esa proyección es contar con un espacio propio para el desarrollo de este crecimiento exponencial y constante: “Estamos trabajando mucho para poder tener nuestro propio predio que es una deuda pendiente. No queremos estancarnos un solo día del año, todos los días hacemos algo para ser mejores que el día anterior. Nuestro objetivo es ser uno de los mejores clubes del hockey del mundo. Y aunque parezca exagerado estoy seguro que es posible, de hecho ya hemos logrado muchísimas cosas que nos dijeron que eran imposibles de hacer”, concluyó Ardusso.

Lo único que falta, es volver a competir. Como lo hicieron a principio de año y como parece que se podrá hacer en el segundo semestre, pero con un trabajo de base que le permitió al equipo marplatense crecer en un contexto muy complejo, donde muchos apenas pudieron mantenerse. Esa es la historia de resiliencia de MDQ 06 Hockey Club que suma un nuevo capítulo de crecimiento, pero no el último.