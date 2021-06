El paro del campo disparó el precio de la carne: subió un 9% en Mar del Plata

Desde que las entidades de la Mesa de Enlace comenzaron un paro contra el freno a las exportaciones decretado por el gobierno nacional, la carne subió cerca del 9% en Mar del Plata y el resto del país.

Gustavo Blois, propietario de la importante cadena de carnicerías El Mudo, advirtió a 0223 que desde que comenzó la medida de fuerza del campo, subió el precio de la carne en los mostradores de la ciudad y la gente compra menos carne.

“Lamentablemente subió aproximadamente un 9% en promedio, en todos los cortes que se comercializan. Pero el consumo es un desastre, está a la baja”, lamentó el empresario.

La Asociación de Propietarios de Carnicerías responsabilizaron a la Mesa de Enlace por el incremento y advirtieron que difícilmente se revierta en los próximos días. “La suba es un disparate; no hay demanda; está todo paralizado porque la gente no compra y no lo entienden los productores”, dijo su titular, Alberto Williams.

“Hubo un aumento del 9% tras el paro de comercialización y va a costar mucho que bajen los precios”, a los niveles previos a la medida de fuerza, que termina mañana, estimó Williams.

Según consigna la agencia de noticias Dib, Williams consideró que “este es un problema político”, dado que “el carnicero no forma precios” y sostuvo que desde el sector se pidió que se forme “una mesa de discusión, pero los grandes exportadores no quieren”.

El paro del campo comenzó el pasado 18 de mayo como modo de protesta luego que el presidente Alberto Fernández suspendiera la exportación de algunos cortes debido al notable incremento de la carne en los mostradores de los argentinos. "No podemos seguir viendo cómo la carne crece sin ningún justificativo, hay que poner en orden el mercado interno", vaticinó en esa oportunidad el jefe de estado.