Estiman que hay al menos 4 mil "desempleados ocultos" en Mar del Plata

El docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Eugenio Actis Di Pasquale, relativizó la última medición que hizo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sobre el nivel de desocupación que afecta a la población local y estimó que hay al menos otras cuatro mil personas que no son consideradas en los relevamientos oficiales pero que están sin una fuente de ingreso.

En primera instancia, el licenciado en Economía señaló que en los últimos informes que dio a conocer el organismo "no están los datos para determinar cuál es la calidad de empleo" que hay en la ciudad, por lo que estimó que la tasa de desocupación sufrió una baja interanual porque "subió el nivel de ocupados de tiempo parcial, por cuenta propia o quizás porque hay más trabajadores no registrados". "Esto es una suposición porque no está hecha la discriminación en las mediciones", aclaró.

Di Pasquale recordó que el Indec considera que una persona está "ocupada" si "trabajó al menos una hora" en la semana de referencia que tiene en cuenta el relevamiento. "En esa categoría de ocupados entra, entonces, un abanico de posibilidades muy grande: desde el que hace changas hasta el que tiene un trabajo completo, con todos los derechos que le corresponden", razonó, en una entrevista que le concedió a 0223 Radio.

En el mismo sentido, el investigador señaló que el Gobierno "considera que la persona está desocupada cuando no tiene empleo y busca activamente trabajo" pero "si deja de buscar trabajo se oculta en la inactividad". "Lo que estamos viendo hace tiempo es que la búsqueda de un empleo, ya sea por parte de lo que nos trabajan o por parte de los que trabajan para tener una fuente de ingreso adicional, fue disminuyendo", advirtió.

Esta tendencia negativa, según el docente universitario, tiene lugar desde el primer trimestre de 2019 a raíz de la recesión que originó la administración de Mauricio Macri a mediados del 2018. "A partir de ahí hubo un desaliento en la búsqueda de trabajo por parte de los ocupados que demandaban un segundo empleo. Eso después se trasladó a los desocupados y hoy hay un porcentaje de población que también podría considerarse como 'desempleo oculto'", aseguró.

"Hicimos una estimación, que puede ser una aproximación, preguntándonos qué pasaría si consideramos a las personas que están ocultas en la inactividad como desocupados, y en vez de una tasa de desocupación del 9,4% encontramos una tasa del 10,7%, es decir, un 1,3% más", reveló el profesor de la casa de estudios, al desmenuzar las principales conclusiones que arroja el último informe que presentó la unidad académica.

Frente a ello, Di Pasquale dijo que observa un nivel de recuperación de empleo del cual se desconoce su composición (es decir, si se trata de empleo de calidad o no) y, al mismo tiempo, una consolidación del fenómeno de "desaliento de la búsqueda laboral". "Esto pasa porque la gente busca y busca trabajo y como no encuentra nada, se cansa y deja de hacerlo. Esto se cristalizó el año pasado pero las tendencias evidentemente continúan", lamentó.

El representante de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales se mostró expectante de que el Indec libere en los próximos meses la "base de datos completa" sobre las estadísticas de empleo para poder "categorizar a las personas y describir una aproximación más cercana a la realidad" laboral de Mar del Plata.

El último informe que dio a conocer el organismo a fines de junio constató que Mar del Plata tiene unas 109 mil personas con problemas de empleo: 29 mil no tienen trabajo, 42 mil son personas ocupadas pero demandantes de un segundo empleo y 38 mil son personas subocupadas