El BID aprobó el predio para crear el Ecoparque de Chascomús

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) consideró “elegible ambientalmente” al predio en el que se construirá en Chascomús un nuevo Ecoparque Ambiental para el tratamiento de los residuos generados en ese distrito y en otras comunas limítrofes.

El BID establece, entre las exigentes condiciones para otorgar el financiamiento, que “los proyectos elegibles para financiamiento serán aquellos que sean técnica, económica, ambiental, financiera e institucionalmente viables” y que además, deben promover una solución integral en la gestión de residuos sólidos. En ese sentido, todos los aspectos evaluados son considerados favorables para la instalación del Ecoparque, un proyecto trascendental para el futuro social y sanitario de la región.

“En el marco de la caracterización del medio biótico realizada, de la identificación de la potencial inundabilidad ejecutada a partir del análisis de imágenes satelitales de los últimos diez años, y de la identificación preliminar de impactos y riesgos ambientales llevada a cabo, puede establecerse que el predio es elegible para ejecutar el proyecto presentado”, señala el BID en sus conclusiones.

En el análisis, se determina que no hay especies de flora y/o fauna con alguna categoría de preservación en el área y que no hay riesgos para el hábitat. Se establece que no se trata de un predio natural virgen, sino que está dentro de una zona rural modificada por la producción agrícola y ganadera: “La identificación preliminar de impactos y riesgos ambientales sobre el componente biótico indica que no existen impactos y riesgos que pongan en peligro la vida o el hábitat de especies de flora y fauna en el predio de proyecto y sus áreas de influencia directa e indirecta”, señala.

Con respecto a la situación hídrica, considera que el proyecto “no tiene capacidad potencial de afectar a terceros ni al medioambiente con anegamientos o escorrentía superficial”.

En cuanto a las fuentes de agua, determina que la más cercana es la laguna Las Mulas pero que se encuentra fuera del área de influencia inmediata con un radio de dos kilómetros, por lo que no se ve afectada por su funcionamiento.

La conclusión fue dada a conocer a través un informe de más de 100 páginas en el que se realiza un detallado análisis de las 75 hectáreas del lugar donde se construirá y de su entorno.

“Avanzamos así en la solución de un problema crónico de Chascomús como es el basural a cielo abierto y en un plan de gestión integral de residuos con el ecoparque ambiental”, expresó el Director de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ricardo Miccino.

Cinco ofertas en la licitación

Esta semana se abrieron las ofertas en Chascomús presentadas para la licitación pública nacional n° 3/2021 para la contratación del diseño ejecutivo, realización de todos los estudios de impacto ambiental y obtención de las aprobaciones requeridas para la construcción y operación del Ecoparque Ambiental Chascomús.

Al cierre del plazo previsto, y luego de que sean cuatro las firmas que inicilamente mostraron su interés enviando representantes a recorrer el predio, fueron finalmente cinco las propuestas entregadas.

Se trata de las empresas MILICIC S.A; TECSAN Ingeniería Ambiental S.A-Benito Roggio e Hijos, Urbaser Argentina S.A – Urbaser S.A.U (U.T); EVASA y Transportes Malvinas S.R.L.

El proceso fue llevado adelante por el Ministerio de Ambiente de la Nación, que analizará y evaluará las porpuestas. El presupuesto total estimado para el proyecto supera los $ 888 millones.