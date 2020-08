Basural a cielo abierto en Chascomús: “Si seguimos así nos quedamos sin laguna”

En Chascomús proyectan la construcción de una planta de tratamiento de residuos para erradicar el basural a cielo abierto existente en la ciudad y al respecto de la problemática se refirió el director de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ricardo Miccino.

“Se busca cerrar el basural, solucionando un tema de más de 30 años, y generar una adecuada gestión de los residuos, con múltiples beneficios para todos”, explicó inicialmente el funcionario en relación al proyecto del Polo Productivo Ambiental del distrito, que ya cuenta con el financiamiento del BID a través del gobierno nacional.

Respecto al basural, Miccino explicó: “Si bien ha sido acondicionado durante los últimos años de manera notoria, sigue generando daños ambientales gravísimos. Para no contaminar el agua, para que no se generen más incendios, para que no aparezcan roedores, con el cierre obtenemos beneficios todos”, insistió.

El director de Ambiente explicó a continuación que la iniciativa trata de un cambio de paradigma en el tratamiento de los residuos basada en una economía circular y aprovechó para resaltar las acciones llevadas adelante por la comuna en el último tiempo. “La municipalidad de Chascomús viene trabajando arduamente, año tras año a través de distintas acciones en el cuidado y preservación del ambiente, recuperando los espacios verdes, plazas y laguna, con la colocación de puntos limpios en la ciudad, y la implementación de distintos programas para promover el compromiso y la responsabilidad de todos en la conservación del mismo”.

La propuesta del Polo Productivo Ambiental tuvo sus orígenes en el año 2016, cuando la comuna junto a la OPDS y el gobierno provincial de la gestión de M. Eugenia Vidal desarrolló los primeros trabajos en el marco de la Estrategia Provincia para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, trabajo que fue presentado durante el 2019.

“Uno de los ejes de esa estrategia provincial era apuntar a la regionalización y mini regionalización en la gestión de los RSU”, destacó Miccino al respecto.

En ese sentido, el funcionario aclaró: “Es importante aclarar que la contaminación ambiental no tiene límites políticos, lo que sucede alrededor puede ocasionar graves problemas ambientales en nuestra ciudad y viceversa, por eso se pensó una solución integral con la participación también de los distritos de Ranchos (General Paz), Castelli, Lezama y Pila”.