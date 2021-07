Habló el joven que se cayó del Monumento: “Estoy sufriendo pero somos campeones”

A más de 24 horas de los multitudinarios festejos por la obtención de la Copa América, las muestras de gratitud hacia el seleccionado de Lionel Messi siguen inundando las redes sociales, sobre todo de las generaciones que por primera vez pudieron gritar “Campeones”, tras la sequía de 28 años sin títulos de la albiceleste. Uno de ellos, se cayó desde el Monumento a San Martín, debió ser hospitalizado pero desdramatizó el momento por la obtención futbolística: “Estoy sufriendo pero somos campeones”.

En la noche del sábado y madrugada del domingo, mientras se desarrollaban los festejos descontrolados en Mar del Plata, uno de los dos jóvenes que cayó desde el punto más alto del Monumento de San Martín, sufrió la dislocación de una de sus rodillas y posteriormente, comentó a través de las redes sociales que “la saco re barata” tras caer de unos 10 metros de altura.

“Miren como y desde donde caigo ajjaajja, la saque re barata hermano. Se me salió la rodilla nada más y encima había cerca un kinesiólogo y me la acomodo ahí nomas. Igual estoy sufriendo pero me chupa un huevo hermano, somos campeones”, escribió a través de twitter.

Además de ese hincha, otro joven sufrió heridas similares al caer hacia la vereda del monumento y debió ser trasladado por una ambulancia del Same al Hospital Interzonal, afortunadamente fuera de peligro.