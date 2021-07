Ahorró 4 años para viajar a Panamá y ahora su sueño es una pesadilla: está varado y no sabe cuándo volverá

Javier Cladera es una voz de Mar del Plata que se suma a los testimonios de las personas que se encuentran varadas por esta fecha en distintas partes del mundo a raíz de las restricciones que decidió endurecer el Gobierno para limitar el número de viajeros que ingresan a la Argentina, ante la preocupación latente por la proliferación de la variante delta del Covid-19.

El hombre tiene 50 años, trabaja como encargado de un edificio en la ciudad y el 13 de junio voló a Panamá para pasar 10 días y surfear en sus aguas cálidas, un sueño por el que ahorró durante los últimos cuatro años. Allí lo esperaba su amigo Nicolás, otro argentino que emigró hace ocho años y que vive en Playa Venao. "Estoy subsistiendo gracias a él y Ángeles, su esposa, que son los dos corazones que me bancan con un plato de comida y un lugar para dormir", cuenta, a la distancia, en una entrevista con 0223.

Cladera, en realidad, había comprado el pasaje en febrero del 2020 al ver una oferta por 40 mil pesos. Pero la irrupción del Covid-19 postergó los planes y el mes pasado se decidió a hacer el viaje porque la aerolínea Copa Airlines lo amenazó con imponerle una penalidad en caso de una nueva posposición. "Estuve cuatro años ahorrando y comprando dólares, con lo que difícil que es. Y no compré mucho porque mi idea era venir a pasar unos días nomas. Tampoco tengo el poder adquisitivo para hacerlo", señala.

Por las últimas restricciones impuestas por el Gobierno, la compañía aérea le reprogramó el vuelo: primero para el 29 de junio y, luego, para el 7 de julio. Sin embargo, volvieron a contactarlo por tercera vez para ofrecerle otras dos salidas: volver en septiembre y en clase ejecutiva, debiendo abonar una diferencia de 380 dólares, más el Impuesto País, algo inalcanzable para el marplatense, o tomar un vuelo a Asunción, algo que tampoco es una solución ya que no existe una conectividad desde Paraguay con Buenos Aires. "La aerolínea es un desastre. Y no tengo noticias de nada. La única información que tengo es a través de blogs de viajeros o de twitter. Nadie se comunicó conmigo de ningún lado", lamenta.

Para sobrevivir, Cladera llegó a vender sus tablas de surf, peló cañas, arregló bicicletas y hasta lustró muebles. Pero las "changas" se terminaron: este miércoles dio positivo de Covid-19 y tiene que permanecer en cuarentena. "No quiero ser tan pesimista pero la cosa va a empeorando. Por lo menos, estoy bien y sin síntomas", dice desde Playa Venao el trabajador, ansioso por volver a ver a sus hijos, a su hermana y su mamá, y agrega: "Lo que más me preocupa es el trabajo. Necesito volver cuanto antes por el trabajo. Yo vivo en portería por ser encargado de edificio y con esta situación está peligrando mi trabajo y, por ende, mi casa. Hace 14 años que trabajo de esto".

"Espero que surja alguna solución pronto pero la verdad que no lo creo. En el Gobierno me demostraron que les falta sentido común. Es fácil tomar una decisión desde el escritorio. Mi primo también está en la misma situación pero en Bogotá. Y somos un montón los que están pasando por esto. No somos antipatria porque salimos del país a hacer un viaje. Yo quiero volver. Yo vivo tranquilo por más que la situación hoy no sea la mejor", expresa.