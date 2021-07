Alberto Fernández: "Seguimos reconociendo derechos"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró esta tarde en la presentación de los candidatos a diputados nacionales de provincia y ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos que "hay quienes creen en una sociedad para algunos y otros que creemos en una sociedad para todos".

"La Argentina no es para algunos es para todos", subrayó el primer mandatario al tiempo que destacó que su gobierno tiene como objetivo solucionar el problema de la deuda externa. "Yo no me quiero sacar el problema de la deuda externa de encima, yo quiero solucionar el problema de la deuda", dijo el Primer Mandatario.

"En todo este tiempo, justo es decirlo, a nosotros la pandemia nos consumió mucho tiempo y esfuerzo, pero no dejamos de hacer lo que teníamos que hacer y cumplimos con compromisos electorales del 2019", recordó Fernández.

En este sentido destacó que durante su gestión se reconocieron derechos. "Reconocimos derechos de la mujer, dictamos la ley del IVE y de los Mil Días y seguimos reconociendo derechos; los trabajadores y trabajadoras dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias que se discutió durante 11 años", aseguró el Presidente.

”Recibimos un país en terapia intensiva, y a los tres meses nos contagiamos de Covid, pero preservamos al trabajo y a los empresarios”, recordó el Jefe de Estado al tiempo que enumeró que durante la pandemia su gestión terminó la construcción de "todos los hospitales que estaban a medio hacer y construimos otros. Sumamos 4000 camas de terapia, 4000 respiradores y cuidamos a cada argentino y argentina. Y se fueron muchos argentinos, pero hicimos todo para que a ningún argentino le falta atención médica”, dijo.

”En el medio, llegamos a un acuerdo por una deuda de 70 mil millones de dólares. Decían que no sabíamos negociar. Los anteriores, en un minuto y medio, anunciaron un endeudamiento a 100 años. Ellos nos endeudaron y nos dicen cómo lo tenemos que arreglar”, aseguró.

