Se terminó la ilusión de Schwartzman y se quejó por la organización

El "Peque" Schwartzman sintió el cansancio y el intenso calor y no se quedó callado.

El resultado de cada uno de los parciales, parece indicar mucha supremacía de los que ganaron cada uno de ellos. Sin embargo, no fue así, hubo muchísima paridad, varias chances de quiebre de cada lado que no se pudieron aprovechar y games de servicio que se escaparon y permitieron que el rival se corte. En ese trámite, con casi 40°, el ruso Karen Khachanov (12° preclasificado) terminó con el sueño olímpico de Diego Schwartzman (8°) por 6-1, 2-6 y 6-1. Después del partido, se quejó por la organización, por hacer jugar con ese calor, que obligó también al retiro de la española Badosa.

Después de un primer set en el que fue completamente dominado (apenas 27 minutos de juego) y de un comienzo algo irregular en el segundo, Schwartzman recuperó la iniciativa al quebrar para el 4 a 2 y completó el 6-2 en 38 minutos. El último parcial resultó el más parejo de los tres (55') y el 6-1 con el que se cerró en favor de Khachanov no refleja lo sucedido en la cancha 3 del complejo de Ariake, aunque es cierto que el tenista ruso jugó mejor los puntos decisivos y su victoria fue merecida. El historial entre ambos ahora refleja dos triunfos para cada uno.

Luego de la derrota, el bonaerense no se calló nada y aseguró que es "una locura tener que jugar al mediodía con 40 grados de calor". "Jugar así es muy difícil. Tres personas con aire acondicionado deciden que tenemos que jugar con este calor y después llegan y te caen a la cancha con anteojos de sol. Parece un chiste", se quejó el "Peque" en diálogo con TyC Sports. "Encima te dan diez minutos para descansar entre el segundo set y el tercero. Hoy me costó mucho retomar. Parecíamos 'The Walking Dead', era un partido para ver quién aguantaba más en el punto. Él tuvo un poco más de fuerza que yo y ganó. Perder se puede perder, pero las condiciones tienen que ser mejores", agregó. Minutos antes, por esas condiciones, la española Paula Badosa tuvo que retirarse de su partido de cuartos de final.

El tenis argentino acumula cinco medallas en su historial olímpico, dos de ellas ganadas por Juan Martín Del Potro en las pasadas ediciones: Londres 2012 (bronce) y Río de Janeiro 2016 (plata). Las restantes fueron conseguidas por Gabriela Sabatini (plata, Seúl '88), Javier Frana-Christian Miniussi (bronce, Barcelona '92) y Paola Suárez-Patricia Tarabini (bronce, Atenas 2004).