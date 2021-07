Soledad cumplió el sueño de una participante y estallaron las redes 

En la última emisión de "La Voz Argentina", los jurados completaron sus equipos para las batallas donde competirán los participantes seleccionados. En ese contexto, el momento más emotivo ocurrió cuando Soledad Pastorutti se giró para anunciarle a Johana Vera que iba a ser su coach y cumplió el sueño de la participante de cantar a dúo.

Pese a que la interpretación que hizo Vera de “Tocando al Frente” había sido casi perfecta, "La Sole" recién se dio vuelta en el último compás. Esa situación sorprendió a la concursante salteña, que no pudo ocultar la emoción. “Estoy bien, estoy contentísima”, señaló con lágrimas en sus ojos.

Durante su devolución, "el tifón de Arequito", le anunció a Mau y Ricky, Lali y Ricardo Montaner que la participante oruiinda de Las Lajitas, Salta era la última incorporación de su team. Luego se acercó a la pista y conversó con Vera

“¿Por qué esta canción?”, le preguntó. Y la respuesta fue la esperada. “La escuché por vos, transmite muchas cosas”, contestó Johana. Entonces la artista le propuso cantar juntas, decisión que fue celebrada en las redes sociales.

Lali Espósito no dudó en catalogar lo que acababa de pasar. “El sueño de la piba, fuerte”, dijo. Tras esta situación, La Sole contó por qué apretó el botón rojo en el final de la audición. “Te voy a confesar que me costó darme vuelta con ella. Su voz vibraba más de lo que debía, pero me dije ‘no puedo dejarla pasar’. Esa canción me puede y también me llegó lo que estaba cantando”, relató.

“Fue mi última participante, con ella cerré el equipo. Es un orgullo. Más que un broche de oro es un mimo al alma, que venga alguien a cantar algo de tu repertorio y lo haga con tanto cariño y pasión. Así cierro mi equipo: con una mujer, desde Salta, que vino a cantar folclore. Fue como si me viese a mí misma hace algunos años atrás, me encantó”, afirmó Pastorutti.