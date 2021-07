Restricciones horarias para la construcción: "No es el momento; déjense de joder"

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) volvió a salir con los tapones de punta contra el proyecto que presentó a fines del año pasado el intendente Guillermo Montenegro para restringir el horario de trabajo de la industria de la construcción de Mar del Plata y le pidió a las autoridades municipales que se "dejen de joder" teniendo en cuenta la crisis que atraviesa el sector por la pandemia del Covid-19.

De cara a lo que será la exposición de este martes en la comisión de Obras en el Concejo Deliberante, el gremio de César Trujillo ratificó su enérgico rechazo al expediente y aseguró que fue hecho por "alguien a la medianoche y sn pensar en los trabajadores ni en la problemática de la desocupación" de la ciudad.

"No hay tanto laburo como para hacer este tipo de cosas. Esto para Cariló, lugares así... pero no podemos comparar a Cariló con Mar del Plata. No pueden cambiar de la noche a la mañana una conquista laboral. No es momento; déjense de joder", expresó Trujillo, en declaraciones a 0223 Radio, y agregó: "No es un capricho de si quiero o no quiero. Lo único que me importa es el bolsillo de los trabajadores. Hablemos cosas en serio y van a tener el gremio de lado

Al evocar su paso como concejal en la ciudad, el secretario general del sindicato recordó que General Pueyrredon ya tiene una ordenanza vigente por "ruidos molestos". "La música, los camiones de residuos, las motos, eso también hace ruido y es lógico porque somos una ciudad grande. No se la pueden agarrar con la construccción", criticó el hombre que también conduce el Foro de la Construcción que nuclea a otras empresas y cámaras de la industria.

"Hablando a lo criollo, esto es el mundo del revés. Estuvimos peleando por una ordenanza de promoción de la industria de la construcción durante 7 meses y nos encontramos con que quieren regular los horarios de la construcción, que en Mar del Plata por lo menos se respetan hace 150 años", insistió el referente de la organización gremial.

Trujillo recordó que los empleados que representa "trabajan 44 horas semanales" y que "a veces se trabaja 9 horas para poder trabajar el sábado y hacer una hora extra". "Si hay feriado, nos pagan doble. Buscamos todos esos recovecos que te da la ley para tener un mango más porque hay que parar la olla", justificó.

La iniciativa que había presentado en diciembre Montenegro busca que los trabajos se extiendan desde las 7 hasta las 19 de lunes a viernes, los sábados de 8 a 14, domingos y feriados sin actividad y que las restricciones también abarquen los recesos escolares tanto en invierno como en verano. En la última sesión de la comisión de Obras, se decidió llamar a los representantes de la Uocra y del Foro local antes de avanzar con la votación para escuchar su opinión.

Otros integrantes del foro que consultó este medio respaldaron la mirada del jefe de la Uocra y aseguraron que se trata de una "normativa insólita". "Quieren regular a Mar del Plata como si fuera un country. Son los horarios de Rumencó... evidentemente es un proyecto que se hizo sin pensar", apuntaron, y agregaron: "Privilegian al que se va a dormir la siesta sobre el laburo de la gente. Es impensado".

Para justificar esta iniciativa, el oficialismo había dijo que se contemplaron "los reiterados reclamos de los vecinos en relación a las molestias que ocasionan las obras en construcción en los horarios de descanso, durante los fines de semana y durante los períodos de receso escolar provincial de vacaciones".