Belén Casetta, tras el oro: "El objetivo es París 2023"

La atleta marplatense Belén Casetta, que compartió el Olimpia de Oro entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) con Lionel Messi, se mostró muy emocionada por recibir ese galardón y sobre todo porque lo hizo en un mismo plano que el capitán del seleccionado argentino, lo que para ella significó "tocarle los piecitos a Lío".

A los 29 años (nació el 26 de septiembre de 1994) y siete meses después de ser madre de Lina (nació el 15 de mayo pasado), Casetta recordó en una entrevista con Télam que "con ella en la panza" alcanzó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de Asunción del Paraguay que tuvieron lugar en octubre del año pasado. En ese momento llevaba tres meses de embarazo que sin embargo no le impidieron ser la mejor en su especialidad, los 3.000 metros con obstáculos.

Pero lo más impactante llegó exactamente un año después, entre octubre y noviembre de este 2023, cuando obtuvo también la medalla dorada, pero ya en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, bajando además el récord de esa competencia en menos de dos segundos, registrando un tiempo de 9m:41s.45/100 que quebró la plusmarca anterior en propiedad de la canadiense Geneviéve Lynn Lalonde. "Cuando crucé la meta en esa carrera lo primero que hice fue ir a buscar a mi hija que estaba en el estadio. Ni sabía que había hecho el récord panamericano, sino que lo único que me importaba era compartirlo con ella. Muchos creían que estaba dando una vuelta olímpica, pero en realidad lo que hacía era localizarla a ella", confió.

"Es que desde su nacimiento mi vida se organiza en torno a ella, a como se levanta al día siguiente. Por eso mi preparación en ese aspecto es como una ruleta rusa", graficó quien supo tener una seguidilla de medallas de oro cosechadas entre 2015 y 2016, cuando en el primer año obtuvo el campeonato Iberoamericano de Río de Janeiro y en el otro el Sudamericano Sub 23 de Lima, Perú y el de mayores también en Asunción.

Casetta resaltó que por ello los entrenamientos diarios "se hacen en familia, Todos ellos son mi equipo de trabajo y los que me motivan. Pero la prioridad la tiene mi hija. Primero está ella y después las prácticas", remarcó. "Por eso ahora veremos como nos va en el objetivo de alcanzar la marca olímpica para competir en los Juegos de París 2024, que ojalá pueda lograrla en alguna de las competencias de los que voy a tomar parte en Estados Unidos o en Europa", anticipó. "Por lo pronto, antes de Los Juegos Olímpicos voy a participar de los Iberoamericanos de Cuiabá (en el estado brasileño de Mato Grosso), del 10 al 12 de mayo del año que viene, y después le apuntaré a París", explicó. Esta última competencia se desarrollará en el Centro de Entrenamiento Olímpico de la Universidad Federal local.

Justamente los Juegos Olímpicos del año que viene, que se llevarán a cabo entre el 26 de julio y el 11 de agosto en la capital francesa, son obviamente su gran meta, pero ella no lo piensa solamente por el mero hecho de competir, sino que ansía con llegar a la ronda final. "Mi idea es lograr un tilde durante los Juegos para llegar a una final olímpica. De cualquier manera tenemos que ir viendo, porque si bien apuntamos a París, tenemos que ir viendo como mi hija me permite entrenar, porque ella está todo el día conmigo", destacó.

La marplatense viene de dos participaciones olímpicas consecutivas, ya que estuvo en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y en los de Tokio 2020 que a raíz de la pandemia de coronavirus se terminaron llevando a cabo en 2021. Por eso lo realizado este 2023 la llevó a lo más alto del podio del deporte nacional, y nada menos que junto a Lionel Messi, en un hecho inédito en la historia de los 70 Premios Olimpia entregados hasta anoche, donde nunca el de Oro fue compartido por dos deportistas. "No me lo imaginaba compartirlo con él. Porque hacerlo con un crack como él, que en Argentina es palabra mayor, es algo inesperado. Que me hayan puesto a su altura, o mejor dicho que haya podido tocarle los piecitos a Messi es algo inimaginable", manifestó Casetta con una onomatopeya como colofón de su sentir: "guauuu...".

Lo dijo, se despidió de Télam y se fue rápidamente de la Usina del Arte, donde se llevó a cabo este año la entrega de estatuillas a los deportistas más destacados de 2023 con sus Olimpia de Plata en atletismo y el de Oro entre sus manos, porque la reclamaba su premio más preciado, la pequeña Lina, su verdadero "sueño dorado".