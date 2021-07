"Confundiéndonos", lo nuevo de Ana Magiar

La destacada Soprano Crossover Argentina Ana Magiar lanza mundialmente este miércoles a las 19hs, a través de su Canal de YouTube, su nuevo Single “Confundiéndonos” Una canción Original de su autoría en colaboración a el compositor estadounidense de Música Cinematográfica, Houman.

"¿Cómo fue que llegue hasta aquí? Escalando a la cima de Mi Mundo y Superándolo! Desde donde, sé, que es. Esperar, culpar, odiar pensé era lo único. Y todo eso que tanto quería crear. Me ha creado a mí!", explica la artista.

Soprano Argentina destacada por la revista Billboard como referente Latinoamericana en el estilo Classical Crossover, Magiar realizó producciones originales con músicos de: México, EEUU, Alemania, Italia y Finlandia.

Con su voz recorrió los más prestigiosos teatros del mundo, entre ellos el Teatro Colon, Coliseo y el Magnífico Auditorio Nacional de México, entre otros.

Su primer Álbum “Original Fate” obtuvo la nominación a los Premios Gardel. El Mayor reconocimiento a la música en nuestro país. Fue convocada con su voz e interpretación a realizar la exhibición de “Diane Arbus” exposición del “Metropolitan Museum of Art” de Nueva York.

Su Single “Time is my Enemy” fue seleccionado como una de las posibles soundtrack para la película de James Bond ‘No Time to Die’ a estrenarse mundialmente en el Royal Albert Hall Londres