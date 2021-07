Argentina firmará un acuerdo con el laboratorio Moderna para comprar más vacunas

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció que el próximo lunes el Gobierno nacional firmará un acuerdo con el laboratorio Moderna, para la adquisición de nuevas dosis de vacunas contra el coronavirus para el país.

“A partir del marco normativo logrado, el día lunes vamos a estar firmando con el laboratorio Moderna un acuerdo para nuevas dosis para nuestro país. Se trata de un laboratorio americano que está desarrollando vacunas pediátricas. Es una gran noticia”, dijo Cafiero al exponer su informe de gestión en la Cámara de Diputados.

De esta manera, será el primer acuerdo con un laboratorio norteamericano desde que por decreto se modificó la semana pasada la ley de contratación de vacunas y que generó tanta polémica, sobre todo porque desde Juntos por el Cambio insistían en la necesidad de llegar a un acuerdo con Pfizer.

“La vacuna no es una política sanitaria, es también una política económica para ir recuperando la actividad. Después de tres años de recesión, este año la Argentina va a volver a crecer”, enfatizó el funcionario, según lo consignado por la agencia de noticias DIB.

Según los estudios realizados por el Public Health England (PHE), demostraron que el fármaco de Moderna es efectivo a la hora de inmunizar contra la variante Delta del coronavirus después de la administración de dos dosis. Los resultados publicados en bioRxiv demuestran que la vacuna produjo neutralizantes contra todas las variantes probadas. Sin embargo, su eficacia es 2,1 veces menor que frente a la cepa primigenia del virus.

Las vacunas de Moderna se basan en tecnología de ARN mensajero: es decir, contiene un código que proporciona “instrucciones” a las células con el fin de crear anticuerpos para proteger contra el Covid-19. Desarrollada por la empresa de biotecnología Moderna Therapeutics, con sede en Massachusetts, fue autorizada para uso de emergencia EE. UU. en diciembre de 2020.

Se requieren dos dosis para estar inmunizado, y hay que esperar un mínimo de 28 días para la segunda dosis. A las dos semanas después de la segunda dosis comienza la inmunidad frente al coronavirus.

Un estudio publicado en la revista médica Nature reveló que las personas inoculadas con las vacunas de ARNm de Moderna y Pfizer-BioNTech podrían no necesitar inyecciones de refuerzo, si el virus de covid-19 no evoluciona y no se adapta a las inmunizaciones recientemente inventadas.