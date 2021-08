Judiciales cuestionaron la decisión de la Corte de convocar al personal vacunado

Para la AJB la medida no mejorará el servicio judicial. (Foto archivo:0223)

Desde la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) cuestionaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que a través de una resolución estableció que los trabajadores que no pertenezcan a los grupos de riesgo que tengan al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19 y aquellos que posean comorbilidades y cuenten con las dos dosis, podrán ser convocados a trabajar de manera presencial transcurridos los 21 días de la inoculación.

La Resolución Nº 1133/21 de la Corte bonaerense incluyó además a los trabajadores que “habiendo tenido la oportunidad de acceder a la vacunación, optaron por no inscribirse o que, una vez inscriptos, no asistieron a su turno de vacunación por razones de índole personal” y por otra parte, establece que el personal que no sea llamado a trabajar de manera presencial “deberán prestar servicios de forma remota”.

Para Alberto Agote, secretario general de la AJB Mar del Plata, la resolución de la Corte, que comienza a funcionar esta semana hasta el 1 de octubre, "era una medida que esperábamos", ya que se adecua al decreto establecido por el gobernador Kicillof en relación a los empleados estatales, pero consideró "imprudente" la imposición a trabajadores que hayan recibido una dosis, debido a que es "insuficiente" para inmunizar al organismo ante la variante Delta.

"Otro tanto sucede con las personas que tienen serias comorbilidades en su salud, pese a que tengan las dos dosis de la vacuna, el riesgo es mucho mayor. En ese sentido, más allá de que se convoque a trabajar a algunas personas, se tienen que tomar todas las medidas de protección que nosotros conocemos, respetando los espacios físicos y las posibilidades concretas de cada edificio", razonó en declaraciones a 0223 Radio.

Por otra parte, Agote, se mostró conforme con la resolución de la Corte dispone que también "podrá excluirse de prestar servicios de manera presencial al personal que tiene a cargo hijos de hasta 13 años de edad”, pero será únicamente durante “los días que eventualmente los menores no concurran al colegio con motivo de las restricciones sanitarias”, debiendo en ese caso trabajar de manera virtual.

"Consideramos que esta medida no va a traer aparejado una diferencia |para las personas que están tramitando causas en el poder judicial de la provincia o estén involucradas. Para que haya una mejora en el servicio judicial, tienen que inyectarse mucho más dinero en cuanto al presupuesto del poder judicial", completó Agote.