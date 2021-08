Carla Vizzotti: “La variante Delta está cerca de ser comunitaria”

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dijo este lunes que la variante Delta “está cerca de tener circulación comunitaria” en el país, aunque aclaró que eso no significa que sea predominante al señalar que la que más circula es la Manaos.

“Lo estamos siguiendo muy atentamente. Seguimos aislando personas que tienen relación con los viajes, pero en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires hay algunos casos que no tienen relación entre ellos. Sobre todo en Córdoba, que no habían encontrado nexo con viajero”, dijo la ministra.

“Se sigue vigilando la circulación, que a la fecha no es todavía predominante, pero ya está cerquita de ser comunitaria”, amplió la ministra en declaraciones a la prensa. “Cuando no se encuentra un vínculo entre los casos o con un viajero se dice que es comunitaria, pero eso no significa que sea predominante. Por ahora la variante predominante en Argentina es la Manaos”, aclaró.

Cabe señalar que en los últimos días, algunos especialistas, entre ellos el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideraron como una posibilidad que la variante Delta no se vuelva predominante por la presencia de la Manaos.

“Las variantes Manaos y Andina, que son las que ocupan el 80% de las variantes circulantes en la Provincia, no son variantes predominantes en el hemisferio norte. Allí, quedó afianzada la variante británica, que en la Argentina fue reemplazada rapidísimo por las variantes sudamericanas. Y la Delta produjo una tercera ola en los países que tenían predominancia de la variante británica. En el hemisferio Sur eso no sucedió”, había explicado el ministro días atrás.