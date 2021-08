Aldosivi se llevaba un gran triunfo, pero Atlético Tucumán le empató en el descuento

Aldosivi cerca estuvo de hilvanar su tercera victoria consecutiva y quedar como escolta de Colón, pero un golazo de Atlético Tucumán a los 47´ del segundo tiempo lo privó de ese éxito, por la sexta fecha del torneo de la Liga Profesional de fútbol. Fue 2 a 2 en el estadio "José Fierro".

Con la confianza de dos victorias consecutivas, Gago repitió el mismo equipo que derrotó a Defensa y Justicia. Atlético Tucumán salió decidido a presionar alto la salida del elenco portuense. Necesitado de recuperarse tras dos fechas, el equipo de Omar De Felippe tuvo la pelota y el posicionamiento en campo contrario durante los 20 minutos iniciales.

Pero el local no fue efectivo en sus tres llegadas claras: a los 9 minutos, un "taco" de Heredia a Acosta que tapó Devecchi; un anticipo de a Iñiguez tras mala salida con los pies del arquero que terminó en un centro que Heredia cabeceó de "palomita" apenas desviado, y una mala definición de Lotti ante Devecchi. Aldosivi parecía perder el mediocampo, dejando expuesta a su segunda línea.

Pero el fútbol no entiende de merecimientos, y tras acomodarse durante unos minutos, Aldosivi llegó a fondo por primera vez a los 32´ y facturó con total efectividad: subió Emiliano Insúa y abrió para Federico Andrada, que en su nuevo rol de extremo sacó el centro que Martín Cauteruccio paró con el pecho y definió de zurda para vencer a Lucchetti. Festejado 1 a 0 para el "Tiburón".

Atlético Tucumán acusó el impacto. Y casi se va al descanso aún más en desventaja. El elenco de Gago tuvo una chance inmejorable a los 37´: gran pase de Cerro, intento de Andrada, Gastón Lodico se llevó la pelota por izquierda y en vez de tocar al centro donde estaba Cauteruccio, optó por definir cruzado, desviado.

Para el segundo tiempo, Omar De Felippe dispuso tres variantes en los tucumanos. Y surgieron efecto rápido. Porque a los 5´ llegó al empate: envío largo, Iñiguez falló ante el ingresado Renzo Tesuri en el salto y luego, en su intento de despeje, le puso la pelota en la cabeza a Augusto Lotti, que definió para el 1 a 1.

Fueron un minuto fatal para el "Tiburón". Porque en la reanudación, y en un acto de reflejo, Gastón Lodico acomodó la pelota con su mano y el árbitro Silvio Trucco marcó inmediato el penal. Para la fortuna marplatense, el volante Leonardo Heredia lo ejecutó ancho y cruzado, afuera, cuando Devecchi iba para el otro palo. Una muestra de la falta de efectividad del local.

Y Aldosivi no perdonó, como en el primer tiempo. Porque a los 12´ Andrada otra vez asistió con precisión para la corrida de Malcom Braida, que metió un sorpresivo "taco" para que Cauteruccio definiera de zurda y suave, a colocar. Dos a uno.

Desde entonces, el equipo de Mar del Plata aguantó la ventaja con mucho esfuerzo ante la desesperación del local. De Felippe puso al marplatense Christian Menéndez en ataque en su retorno a los tucumanos. Y Gago reforzó el mediocampo con Federico Gino, y luego armó línea de cinco con el paraguayo López Quintana.

Atlético Tucumán siempre merodeó el área visitante. Una mala salida de Devecchi al darle un pase exigido a Gil Romero terminó en un fuerte disparo de Mussis a la ubicación del arquero. Pero luego, más allá de embates, poco más generó el local. Y Aldosivi tuvo algunas corridas de contragolpe, con el ingresado Javier Iritier, que no pudo terminar bien.

El partido se moría. Pero el volante Joaquín Pereyra recibió una pelota cruzada, y de aire remató de zurda y fuerte, al palo lejano de Devecchi. Un golazo. Golpe fuerte para el "Tiburón", que se fue masticando bronca, aunque sumó un punto en la siempre difícil "José Fierro".

Síntesis

Atlético Tucumán (2): 1-Cristian Luchetti; 2-Marcelo Ortiz, 27-Santiago Vergini, 6-Mauro Osores y 30-Risso Patrón; 22-Joaquín Pereyra, 8-Guillermo Acosta, 21-Cristian Erbes y 23-Ramiro Carrera; 10-Leonardo Heredia y 9-Augusto Lotti. DT: Omar De Felippe.

Cambios: 7-Franco Mussis por Erbes, 24-Renzo Tesuri por Carrera y Campos por Ortiz, 14´ 11-Christian Menéndez por Heredia, 27´ 26-Junior Benítez por Acosta.

Aldosivi (2): 25-José Devecchi; 21-Emanuel Iñiguez, 6-Fabricio Coloccini, 26-Emiliano Insúa y 13-Emanuel Insúa; 18-Francisco Cerro, 5-Gastón Gil Romero y 24-Gastón Lodico; 20-Malcom Braida, 77-Martín Cauteruccio y 7-Federico Andrada. DT: Fernando Gago.

Cambios: ST 15´ 12-Federico Gino por Cerro y 36-Joaquín Indacoechea por Iñiguez; 27´ 2-Mario López Quintana por Lodico; 36´ 8-Javier Iritier por Andrada y 16-Jonathan Zacaría por Cauteruccio.

Goles: PT 32´ Martín Cauteruccio; ST 5´ Augusto Lotti, 12´ Martín Cauteruccio, 47´ Joaquín Pereyra.

Árbitro: Silvio Trucco.

Amonestados: PT 32´ Erbes, 39´ Iñiguez (A), 42´ Ortiz (AT); ST 10´ Mussis (AT), 35´ Pereyra (AT).

Incidencias: ST 7´ Here

Estadio: "José Fierro".