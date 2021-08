Fernández: "Nunca voy a tener que pedir disculpas por haber endeudado a los argentinos"

El presidente Alberto Fernández volvió a pedir disculpas este lunes por la foto en la Quinta de Olivos, sostuvo que “es el único responsable” de lo sucedido y envió un mensaje a la oposición que amenaza con el juicio político: “Si piensan que me van a hacer caer por un error, sepan que me fortalecen”, dijo el mandatario.

En el marco de un acto en La Matanza, junto a Axel Kicillof y funcionarios, el presidente respondió a las críticas tras el escándalo y agradeció el apoyo de sus compañeros. “Yo no soy ni me hago. No tengo una doble faz. Todo el fin de semana me la pasé leyendo las cosas que escribían y decían los hipócritas, y me cansé de recibir el cariño y el afecto de mis compañeros”, comenzó su discurso.

“Evidentemente, efectivamente, en la pandemia, por un desliz, por un descuido, se organizó una comida en Olivos que no debió haberse organizado. Y yo no anduve con vueltas, en menos de 24 horas dije esto pasó y no debió pasar, lamento que haya ocurrido, tengo mucho pesar por lo sucedido y de eso modo me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, que son a los únicos que les debo una disculpas”, continuó Fernández.

Esas palabras fueron pronunciadas por el máximo mandatario al encabezar esta tarde la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (Cudi), que funcionará en la localidad bonaerense de González Catán, en un edificio construido por el municipio de La Matanza, según replicó la agencia de noticias DIB.

En otro momento de su discurso, dijo también: “Yo debí disculparme por una cena que no debió haberse hecho y el único responsable soy yo. Me muevo como un hombre común, me siento un hombre común y a veces no tengo en cuenta que soy el presidente y debo dar el ejemplo”.

En ese sentido, sostuvo que “algunos leyeron mis palabras, sinceras, honestas disculpas y fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera”, por Fabiola Yañez, la dueña del cumpleaños que motivó el festejo en plena cuarentena. “El único responsable soy yo, me hago cargo, doy la cara y me pongo de frente a todo esto”, dijo.

Y en ese tramo, se dirigió a la oposición, que amenazó con un juicio político: “Si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sepan que me fortalecen y me generan más fuertes convicciones y que aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran”, exclamó.

“Lo que ustedes deben saber es que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Trabajo. Nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé ante el FMI y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron”, enumeró en referencia a Mauricio Macri.

“Quiero decirles que en Olivos me encuentro con funcionarios, con gente que me necesita, con amigas y amigos. Pero no me encuentro con empresarios a los que les doy negocios del Estado; y mis hermanos no se benefician con ninguna venta de empresas propias después de que las autopistas aumentan ni por hacer un negocio con los parques eólicos; quiero decirle que nunca voy a tener que pedirles disculpas por haber creado una mesa judicial que persiga opositores ni por haber hecho que los espías ingresen a los tribunales para presionar a los jueces”, siguió.

“Voy a renovar mi contrato con ustedes. Y voy a optimizar hasta el último día de mi mandato para que vivamos la vida que nos merecemos”, dijo hacia el final del discurso, tras prometer la reactivación económica para recuperar el trabajo. “Quiero, el día que no sea presidente, mirarlos a los ojos, y que nadie me diga: ‘Me dejaste sin vacunas y sin respiradores'”, finalizó.