Montenegro habló sobre la foto del cumpleaños en Olivos: “Me dio bronca”

El intendente Guillermo Montenegro siempre repite que tiene un afecto personal por el presidente Alberto Fernández, quien fue profesor suyo de Derecho en la UBA. Sin embargo, el jefe comunal no ocultó su malestar al ver la foto del festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez en medio de la cuarentena estricta que el propio presidente había decretado.

“Lo primero que me genera es bronca”, dijo Montenegro, en una entrevista con 0223 que será publicada este domingo. “La verdad que nadie tiene privilegios. Esto nos aleja de la gente. Yo a mi viejo lo vi recién en noviembre ya enfermo y se murió en febrero”, dijo.

Montenegro planteó que situaciones como las que él vivió le tocaron a “miles”. “Te pasó a vos y a un montón de gente. Mis suegros vinieron después de recibir la segunda dosis, llegaron este jueves. Mis hijos no sabían lo que era un abuelo. Esto es lo que nos pasó a todos. Le pasó al Gordo Montenegro, pero le preguntamos a cualquiera en la calle y a cada uno le pasó”, siguió.

Más allá de que el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el propio presidente admitieron el “error”, Montenegro planteó que son necesarias “explicaciones”. “Un error no es aceptable como explicación”, dijo.

“Yo no soy un comentarista de situaciones. Pero me da bronca. Me entré a acordar qué estaba haciendo en julio y el 31 de julio cumple años Guadalupe, la mayor mía, y el cumpleaños lo hicimos por Zoom. Esto de que nadie tiene privilegios es clave. Nos pone en una distancia de la gente que no es real. A mí me ven y sigo haciendo lo mismo y fui muy respetuoso de todo. Entiendo que era la mejor forma de cuidarnos, no solo a mi familia, sino el laburo de la ciudad”, finalizó.