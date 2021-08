Las víctimas del choque exigen saber cómo se robaron la camioneta municipal de Tránsito

La familia que iba a bordo del vehículo que el sábado por la noche fue embestido por una camioneta del área municipal de Tránsito no se quedó conforme con el pedido de disculpas de las autoridades y exigió que se esclarezcan las circunstancias en las que presuntamente se produjo el robo del rodado oficial.

Después de que el hecho trascendiera, el Subsecretario de Seguridad, Gustavo Jara, convocó en el Centro de Monitoreo (COM) a Lucas Ferreira, el conductor del auto siniestrado, para ofrecerle perdón y confirmarle la circunstancia del hecho delictivo pero el hombre insistió con que se conozcan todos los detalles.

"Es una cosa que me llama mucho la atención. Me gustaría saber si realmente la camioneta fue robada o no y esperamos que el seguro del Municipio me cubra los daños y todos los perjuicios que sufrí con mi familia", expresó el daminificado, en declaraciones a 0223.

Al revivir la situación, el hombre que iba con su pareja y su hija de 9 meses se mostró molesto por el destrato que acusó de los agentes de Tránsito por la situación vivida. "En ningún momento me dieron sus nombres ni la documentación del vehículo que me había chocado. Hubo un trato vulgar. Cero empatía con nosotros", aseveró.

Fuentes del Municipio habían informado a este medio que la camioneta de tránsito fue robada durante un operativo que se realizaba alrededor de las 23 en Castelli e Independencia, cuando los agentes estaban levantando con una grúa un auto abandonado en la vía pública.

El ladrón del vehículo municipal, cuando huía del lugar, chocó a otro auto –en el que se encontraba un matrimonio con su hijo de 9 meses- que comenzó a seguirlo. En Castelli y Chile, la camioneta de Tránsito chocó contra un árbol y su conductor huyó del lugar.

“A través de las cámaras de seguridad no solamente se podrá conocer en detalle el raid posterior al robo de la camioneta de Tránsito, sino también el accionar del personal que en caso de detectarse algún abuso en su accionar recibirán la sanción correspondiente”, aseguraron desde la comuna.