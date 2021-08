Asabal reanuda su actividad después del parate

Por segunda vez en el año se iniciará el Torneo Oficial 2021 de la Asociación Atlántica de Balonmano, luego de lo que fuera el parate provocado por la suba de casos del Covid 19.

La actividad (después de todo un 2020 sin handball) había retornado en marzo, con cuatro semanas en donde se pudo jugar con estrictos protocolos, pero el cambio de fase en la Provincia de Buenos Aires obligó a la suspensión de los deportes en espacios cerrados para más de 10 personas.

Con una notable baja de casos y la apertura oficial para poder realizar deportes, el pasado fin de semana se disputó una fecha de la Liga Promocional y éste comenzará el Torneo Oficial 2021, en donde todas las categorías y clubes de Asabal verán acción.

En Mayores, por la rama masculina, Once Unidos intentará mantener la hegemonía que consiguió en los últimos años, en un certamen que tendrá dos zonas en la primera fase. Por el lado de las mujeres, el segundo mejor equipo del país dará batalla como lo hace siempre. Son las chicas de La Cantera (antes llamado Punto Sur), que en 2019 habían llegado a la Final del Nacional de Clubes A. Este torneo se disputará todos contra todos.

El sábado también se dará la primera coronación del año, ya que se jugará la Final de la Liga Promocional que había comenzado en marzo. Las chicas de Alfonsina y de Handball Norte se verán las caras a las 16.45 en el predio ubicado en Mariani y Libres del Sud.

No sólo habrá actividad en Mar del Plata, ya que también, como es habitual en la Asociación, se disputarán partidos en el Club Defensa y Biblioteca de Tandil (recibiendo a Handball Necochea) y tendrá su localía el Club Racing de Olavarría.

Para los encuentros en la ciudad de Mar del Plata se va a permitir el ingreso de público con un aforo del 30% del total. En caso de jugar con equipos de otras localidades la prioridad la tienen los jugadores de la institución visitante. Es de uso obligatorio el uso de barbijo para los espectadores y está terminantemente prohibido comer o beber en la cancha, incluido el mate. En las ciudades de Tandil y Olavarria por ahora no está permitido el ingreso de público a las canchas.

Todos los partidos

Sábado 21 de agosto

En Banco Provincia

11hs. Banco Provincia vs. Acha (Cadetes Varones)

13.40 Banco Provincia vs. Acha (Menores Damas)

15hs. Banco provincia vs. Acha (Cadetes Damas)

16.20 Pompeya vs. Acha (Juveniles Varones)

17.50 Banco Provincia vs. Acha (Juveniles Damas)

En Handball Norte

12hs. Handball Norte vs. La Cantera (Cadetes Varones)

13.30 Handball Norte vs. La Cantera (Juvenies Varones

15hs. Handball Norte vs. La Cantera (Mayores damas)

16.45 Handball Norte vs. Alfonsina (Promocional Damas)

En Once Unidos

18.45 Once Unidos A vs. Banco Provincia (Mayores Varones)

En Sagrada Familia

21hs. La Cantera vs. Pompeya (Promocional Varones)

En Tandil

11hs. Tandil vs. H.Necochea (Cadetes Varones)

12.30 Tandil vs. H.Necocha (Menores Damas)

14hs. Tandil vs. H.Necochea (Cadetes Damas)

15.20 Tandil vs. H.Necochea (Menores Varones)

Domingo 22 de agosto

En Banco Provincia

11hs. Banco Provincia vs. Acha (Cadetes Varones)

12.20 Banco Provincia vs. Acha (Mayores Damas)

13.50 Huracanes vs. CAMdP (Promocional Damas)

En Handball Norte

13hs. Pompeya vs. BCN (Promocional Damas)

15.30 Pompeya vs. Acha (Mayores Varones)

17.10 Handball Norte vs. La Cantera (Juveniles Damas)

18.40 Handball Norte vs. La Cantera (Menores Damas)

20hs. Handball Norte vs La Cantera (Cadetes Damas)

21.30 Handball Norte vs. Almafuerte (Mayores Varones)

En Olavarría

11hs. Racing vs. Once Unidos (Cadetes Varones)

12.20 Racing vs. Once Unidos (Menores Varones)

13.40 Racing vs. Once Unidos (Juveniles Varones)

15.10 Racing vs. Once Unidos B (Mayores Varones)