"Los talibanes representan una visión distorsionada del islam"

Afganistán sigue siendo foco de análisis en medio de la incertidumbre por el retorno de los talibanes al poder. Si bien los primeros mensajes al mundo fueron de moderación y cierta apertura, los primeras noticias indican lo contrario. Hay denuncias de persecución a opositores y los intentos de una parte de la población de irse del país continúan en ascenso. En el medio, un tablero geopolítico que empieza a moverse con intereses cruzados.

Como siempre pasa cada vez que estalla un conflicto que contiene condimentos religiosos, la mirada se pone sobre el islam y sus prácticas. Al respecto, 0223 dialogó con Kamel Gómez El Cheij, presidente de la Unión Árabe, ex integrante del Centro Islámico y profesor de árabe en el laboratorio de idiomas de la facultad de humanidades de la Universidad nacional de Mar del Plata quien diferenció los postulados de los grupos fundamentalistas con los principios islámicos contemplados en el Corán y explicó algunos de los puntos de debate como el rol de la mujer y la necesidad de estabilidad en esa región del mundo.

-¿Cómo están viendo desde la comunidad lo que está pasando en Afganistán?

-Lamentablemente, Afganistán es un país que todas las noticias que nos llegan están vinculadas a la violencia y a la guerra. Esta vez no es la excepción. Hay que recordar que es un país de mayoría musulmana, no es árabe y tiene un rol importante para la geopolítica de oleoductos y gasoductos en la región. Hay que tener en cuenta que hay etnias, la mas importante la Pashtuns, a las que corresponden los talibanes y que coincide con la población pakistaní, pero también otras vinculadas a los turcos y a los persas.

Miramos con perplejidad todo lo que ocurre, no podemos creer todavía que ese país, que en otras épocas fue centro de civilizaciones, hace más de medio siglo se encuentra estancado en guerras, antes con los rusos, después con los norteamericanos y ahora con la triste llegada de este movimiento fundamentalista.

-En momentos donde se pone tanto en discusión la cuestión islámica o los fundamentalismos, ¿sienten que se pone el ojo en la comunidad, se sienten observados o juzgados?

-En Argentina, nuestra comunidad, siendo argentinos-musulmanes, no tiene ningún tipo de inconveniente en la convivencia y el trato cotidiano. Los primeros musulmanes que se bajaron de los barcos, porque no era solo europeos, enseguida se instalaron y vivieron en comunidad con el resto de sus pares. El famoso turco o turca que conocemos del barrio, el trabajo o en la escuela han tenido un pasado musulmán e islámico.

Estamos plenamente integrados. Sí, al practicar una religión como la nuestra, hace que lo que ocurre en Medio Oriente y Asia nos ponga en lugar de dar explicaciones todo el tiempo, especialmente por la gran cantidad de información que hay en los medios y en las redes sociales.

Los fundamentalismos no son exclusividad del islam, hay otras tradiciones espirituales como la judía, el cristianismo, el budismo y el hinduismo. Incluso, si miramos más en detalle, la actitud fundamentalista escapa al ámbito religioso, no sería equivocado hablar de expresiones fundamentalistas en lo económico que ha generado grandes inconvenientes. Es cierto que tenemos que explicar muchas veces lo que no es el islam por la imagen tan distorsionada que representan los talibanes.

Kamel asegura que "los talibanes representan una visión distorsionada del islam"



-Se habla mucho de las mujeres afganas y el riesgo que corren con la vuelta de los talibanes. ¿Qué dice el islam de las mujeres?

-La situación de la mujer afgana y de la población en general es lamentable desde hace, por lo menos, 40 años. Ya desde finales de la década del 70 hubo una guerra nada mas y nada menos que contra la Unión Soviética, en ese momento los muyahidines eran considerados hombres que luchaban por la libertad.

La vinculación entre el islam y la mujer es muy compleja para dar una respuesta sencilla. En realidad deberíamos hablar de los musulmanes en relación a sus diferentes entornos, contextos sociales, políticos y económicos.

Comparemos la vida de una mujer cristiana de Mar del Plata con la de una cristiana que vive en el altiplano peruano y llevar a esa mujer cristiana a vivir a África Subsahariana. Estaríamos hablando de tres mujeres de una misma religión pero sabemos que la religión no explica toda la couyuntura y el contexto en el que viven.

En los países musulmanes pasa lo mismo. Hay países en donde el aborto está legislado hace décadas como es el caso de Túnez, y hay expresiones fundamentalistas totalmente alejadas de la correcta interpretación del islam, como en el caso de los talibanes. Esto no implica que el islam y la modernidad tengan muchos puntos en donde no estén de acuerdo, no sólo en la cuestión de la mujer, sino al rol de la religión y la vida misma que requieren de mas desarrollo.

Lo que es importante para nosotros es separar las actitudes de los talibanes y cualquier fundamentalismo religioso de las verdaderas enseñanzas del islam. No es cierto que los talibanes aplican la sharia (Ley islámica) al extremo, no tiene nada que ver lo que hacen los talibanes con las principios que se desprenden del Corán.

-¿Y en relación al velo o el uso de la burka?

-El velo poco tiene que ver con la imagen triste de la burka. El velo es usado de forma dispar, inclusive en el mismo país. Yo estuve en Damasco (capital de Siria) y ves mujeres que usan el velo muy diferente a lo que imaginamos, pero cuando me fui a la provincia de Tartus, a 300 kilómetros y el velo ni se ve. Es una discusión interesante porque hay muchas mujeres que hoy discuten y disputan su lugar en la sociedad pero de una forma diferente a la de occidente.

Si se me permite, el feminismo no es propiedad privada de occidente, hay muchos matices en torno a las discusión de los derechos de las mujeres, algo que se ven también en los movimientos indígenas y eso también ocurre en mujeres negras en África y en el mundo árabe-islámico. Hay mujeres que no consideran opresivo el uso del velo y que justifican sus luchas en base a reflexiones del Corán.

-¿Cuánto afecta a los musulmanes expresiones como los talibanes o Isis?

-De alguna manera, hay una insistencia. Los talibanes serían fundamentalistas religiosos islámicos para luego invertir que todo musulmán es fundamentalista y como tal, es talibán. Esta es la parte que nos complica y creo que hay que ejercer cierta pedagogía. Lo mismo ocurría con el Isis y su mal llamado Estado Islámico que desapareció cuando cambió la política exterior de Estados Unidos. Es para otra charla pero es importante observar el rol de estos grupos en relación a la política exterior de las potencias.

Volviendo al punto. Hay una constante expresión maliciosa de querer aplicar un reduccionismo respecto del islam y presentar una mirada homogénea dando a entender que Isis y talibanes representan a los mas de 1500 millones de musulmanes, algo que es absolutamente injusto. Por suerte y para bien, los musulmanes del mundo tiene diferentes miradas y matices, no todo lo explica la religión y a veces la religión es lo que menos explica las guerras en Medio Oriente y particularmente en Afganistán.

"Los talibanes no respresentan a los más de 1.500 millones de musulmanes en el mundo", dice Kamel.



-¿Tienen contacto con familiares o amigos que estén en la zona?

-No, en este caso no. Hay muchos argentinos interesados en la espiritualidad del islam pero no tienen relación con el mundo árabe-islámico. En mi caso, practicamos una tradición espiritual que seguimos desde nuestros ancestros y familia. La gran mayoría de la corriente migratoria que llega al país está vinculada al Líbano y Siria. En Siria sí tenemos familiares y amigos con los que estamos en contacto. Ahí hay diferencia en la cobertura de los grupos fundamentalistas que pelean en Siria. Nadie los trata de fundamentalista, ni de terroristas, eso tiene que ver con la geopolítica.

-¿Qué debería pasar para lograr que Medio Oriente logre estabilidad?

-Toda la región de Medio Oriente tiene un rol muy importante en la geopolítica. Hay que mirar, ademas de la religión, de los recursos, la economía y el petróleo. La falta de un estado palestino es una razón por la que no hay estabilidad y eso es por la política de EEUU.

La situación de la mujer en los 20 años de ocupación norteamericana empeoró y aumentó el tránsito de heroína y el narcotráfico. Eso hay que tenerlo en cuenta. En Afganistán hay, luego de 20 años, dos potencias que empiezan a recuperar territorio como Rusia y China, es un proceso de transición de hegemonía que va de occidente hasta Asia. En Afganistán existe la ruta de la seda, y para China eso es muy importante.

Lo cierto es que no veo mucha diferencia entre un soldado de la OTAN y un fundamentalista talibán, los dos están mal y ojalá que la situación mejore para la estabilidad y la paz.