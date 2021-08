Aldosivi no para: goleó al campeón Colón y es escolta

Aldosivi reafirmó su excelente presente en la Liga Profesional, y en la apertura de la séptima fecha redondeó su mejor actuación en el ciclo de Fernando Gago al golear por 3 a 0 al campeón Colón de Santa Fe, en el José María Minella.

El delantero uruguayo Martín Cauteruccio con otro ´doblete´ como en Tucumán, marcó de penal en la etapa inicial y con gran definición en el complemento; el uruguayo Federico Gino liquidó el resultado tras su ingreso. El "Tiburón" suma 13 puntos -diez conseguidos en los últimos cuatro partidos- y quedó a uno del líder Independiente de Avellaneda. Además, ganó dos partidos consecutivos como local después de casi dos años. Y el próximo jueves a las 21 visitará a River Plate.

El penal convertido por Cauteruccio.

Aldosivi tuvo decisión desde el minuto cero para buscar la apertura del marcador rápido. Un arranque furioso con tres llegadas en apenas cinco minutos. Antes del primero, un remate cruzado de Andrada que salvó Piovi delante del arco; y luego, una aparición de Braida sorpresiva tras la diagonal y el remate que contuvo Burián, y a la salida del tiro de esquina, apareció Iñiguez con un fuerte disparo que otra vez salvó el arquero uruguayo.

Ese envión del equipo de Gago se fue apagando lentamente tras las acciones generadas. Y pasados los diez minutos, Colón de Santa Fe se acomodó mejor y comenzó a mostrar sus credenciales ante un equipo marplatense que mostró problemas para frenar la movilidad del mediocampo visitante.

Sin embargo, en una acción casi de contra, Malcom Braida recibió un muy buen pase elevado y en profundidad, quedó mano a mano ante Burián, lo eludió y el arquero lo tocó abajo. El árbitro Diego Abal no dudó, marcó penal y el uruguayo Martín Cauteruccio extendió su racha con un fuerte derechazo al medio. Uno a cero a los 28´.

Desde entonces y hasta el descanso, Colón de Santa Fe verdaderamente mereció la igualdad. Porque Aldosivi tuvo problemas para defender y frenar los embates del "Sabalero", que llegó al ataque con mucha gente en busca de la igualdad. José Devecchi y una cuota de indefinición/fortuna decretaron que el elenco portuense se vaya descanso en ventaja. El volante Christian Bernardi reventó el travesaño a los 33´ y, de tiro libre, obligó a una salvada del arquero. Ferreyra, luego, casi convierte de córner olímpico.

Aldosivi, como en la etapa inicial, comenzó mucho mejor el segundo tiempo. Con paciencia para manejar la pelota, tener movilidad y opciones de pase. Colón, en cambio, tardó en reaccionar y se topó con un mejorado trabajo defensivo del equipo de Gago, con Gastón Gil Romero como ejhe. El equipo marplatense estuvo más firme en la marca individual, logró recuperar la pelota más rápido y si bien no tuvo profundidad, tuvo el juego bajo control.

Toque suave por encima de Burián. Cauteruccio marcó con jerarquía el 2 a 0. Foto: Diego Berrutti / 0223.

El partido se tornó más friccionado, y fueron recurrentes los cortes por infracción. Pocas acciones de riesgo. Apenas un cabezazo de Lértora a las manos de Devecchi. Colón buscaba cada vez más frustrado en ataque. Y, en una contra perfecta, Aldosivi liquidó el resultado a los 20 minutos: salida de Cerro para la corrida central de Braida, apertura para Lodico quien de primera tocó al centro para Cauteruccio, ´taco´ del "77" para Andrada, que remató al travesaño, pero el delantero uruguayo tomó el rebote y definió con clase.

Aldosivi, como nunca antes en el torneo y el ciclo Gago, alcanzó una ventaja decisiva para cómo estaba el juego y con mucho tiempo por delante aún. Colón, pese a los cambios propuestos por Eduardo Domínguez, no mejoró. Y el "Tiburón", cómodo de contra, estuvo cerca -y mereció- el tercero: Braida remató alto tras un engaño de Cauteruccio al abrir sus piernas, y el uruguayo se topó con Burián tras una cesión del cordobés.

Gago ajustó piezas con Federico Gino y Francisco Grahl -retorno tras cuatro partidos por lesión- en lugar de Cauteruccio y Lodico. Y antes del final, Andrada se fue mano a mano, falló ante Burián y en el rebote, Gino marcó el tercero.

Un verdadero triunfazo de Aldosivi, que el jueves visitará a River Plate en su mejor momento individual y colectivo.

Síntesis

Aldosivi (3): 25-José Devecchi; 21-Emanuel Iñiguez, 6-Fabricio Coloccini, 26-Emiliano Insúa y 13-Emanuel Insúa; 18-Francisco Cerro, 5-Gastón Gil Romero, 24-Gastón Lodico; 20-Malcom Braida, 77-Martín Cauteruccio y 7-Federico Andrada. DT. Fernando Gago.

Cambios: ST 33´ 12-Federico Gino por Cauteruccio y 10-Francisco Grahl por Lodico; 38´ 36-Joaquín Indacoechea por Iñiguez y 23-Lautaro Guzmán por Braida; 42´ por Andrada.

Colón de Santa Fe (0): 1-Leonardo Burián; 4-Facundo Mura, 33-Facundo Garcés, 3-Gonzalo Piovi y 24-Nahuel Gallardo;

23-Christian Bernardi, 29-Rodrigo Aliendro, 14-Federico Lértora y 11-Alexis Castro, 16-Cristian Ferreira y 35-Facundo Farías: DT Eduardo Domínguez.

Cambios: ST 11´ 9-Lucas Beltrán por Farías; 21´ 21-Eric Meza por Castro y 19-Wilson Morelo por Gallardo; 38´ 7-Mauro Formica por Ferreira.

Goles: PT 28´ Martín Cauteruccio (de penal); ST 20´ Martín Cauteruccio, 41´ Federico Gino.

Amonestados: PT 26´ Burián (C), 40´ Ferreira (C); ST 19´ Emanuel Insúa (A); 34´ Emiliano Insúa (A); 45´ Formica (C).

Árbitro: Diego Abal.

Cancha: Estadio José María Minella.