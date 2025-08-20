Definen la situación del policía que cruzó el móvil con el que chocó y se mató un maratonista

A dos años de la persecución en la que se mató un maratonista que manejaba una moto y chocó contra un patrullero en inmediaciones de las avenidas Paso e Independencia, el Juzgado de Garantías N°3 debe resolver si confirma el sobreseimiento pedido por la defensa y la fiscalía o eleva la causa a juicio como pidió el abogado de la víctima.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que el 28 de agosto pasado desde la fiscalía de Delitos Culposos solicitaron el sobreseimiento de Víctor García, el conductor del patrullero, y que el mismo fue acompañado el 28 de abril de este año por la Fiscalía General.

El 14 de mayo pasado el abogado de la familia de José Ignacio Sallago pidió la elevación de la causa a juicio y dos semanas más tarde el abogado Martin Bernat, defensor del policía, se opuso a ese pedido e insistió con el sobreseimiento ante el Juzgado a cargo de Rosa Frende.

Tal como informó en su momento este medio, la defensa de García planteó que su asistido actuó en todo momento con la única finalidad de detener a una persona que escapaba de la policía, tras las modulaciones de otros patrulleros que lo perseguían solicitando refuerzos, y que con ello cumplió los deberes a su cargo.

“No está en discusión si el hombre fallecido era buena o mala persona; lo cierto es que escapó de la policía y se dio a la fuga a toda velocidad por pleno centro de la ciudad, cruzando semáforos en rojo y pasos peatonales, provocando una persecución policial en su contra. En ese contexto, quien provoca semejante situación asume el riesgo de matar a un tercero inocente o provocar su propia muerte, que tristemente fue lo que sucedió”, dijo Bernat.

De acuerdo a las tareas periciales realizadas, la camioneta Nissan Frontier perteneciente a la comisaría segunda se encontraba detenida al momento del impacto, mientras que la moto Rouser NS-200 que conducía la víctima lo hacía a 92 kilómetros por hora. El reporte confirmó que Sallago no llegó a hacer maniobras evasivas ni intentó cambiar la trayectoria.

José Ignacio Sallago tenía 33 años, era oriundo de la localidad de Bahía Blanca y se dedicaba al atletismo. Era parte del equipo runner JM Corredores, un club de atletismo y de corredores aficionados.

"Con hondo pesar hoy nos toca despedir a un atleta de nuestra institución. Ignacio Sallago, atleta bahiense que hace años se había sumado a las filas de nuestro club, siempre defendiendo los colores, como pocos", comentaron sus amigos en un posteo de Instagram.