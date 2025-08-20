Otra entradera en Lomas de Stella Maris: delincuentes encapuchados asaltaron a un matrimonio

Un matrimonio que descansaba en su casa del barrio Lomas de Stella Maris fue reducido por al menos dos delincuentes que ingresaron con sus rostros tapados a la vivienda tras forzar una ventana: minutos después escaparon con una cantidad de dinero no precisada y un par de celulares.

Según los datos a los que tuvo acceso este medio, el hecho se registró el miércoles por la madrugada en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Rivas y Castelli cuando los delincuentes –que actuaron con sus rostros cubiertos- despertaron al matrimonio que descansaba en su cuarto y los amenazaron para que entregaran dinero y objetos de valor.

Ocurrió el miércoles a la madrugada.

“Durante los minutos que estuvieron en la casa de la que robaron una cantidad de dinero no precisada y celulares se comunicaban con otro delincuente que estaba en el exterior”, dijeron las fuentes consultadas por este medio.

En las actuaciones que hizo personal de la comisaría novena no se dejó constancia que los intrusos hayan exhibido un arma de fuego y tampoco se pudo precisar el medio y la dirección de fuga.

Las actuaciones quedaron a cargo de la fiscalía temática y el fiscal Mariano Moyano solicitó una serie de medidas para intentar identificar a los autores.