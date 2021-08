Los carpinchos de Nordelta ya tienen su propia cumbia

Los carpinchos que "invadieron" los barrios privados de Nordelta despertaron todo tipo de memes y reacciones en las redes sociales y era solo cuestión de días que les dedicaran una canción.

Los integrantes de Tunas Gratis no dejaron pasar su chance y le dieron voz y ritmo a estos animales que se convirtieron en tendencia. "Carpincho Malvado" es el título del track. La canción es una fusión de Perrito Malvado, de Damas Gratis y L-Gante, y El Bombón Asesino, de Los Palmeras.

La letra destaca la principal problemática que atraviesa a los vecinos del municipio bonaerense de Tigre. “El carpincho volvió a su casa, llegó costeando la laguna, clavó su bandera en Nordelta porque no le cabe ninguna. Ay carpincho malvado, ay no seas así, me lo ataca al caniche, no lo deja salir”, dice en su inicio.

La "invasión" de los carpinchos dejó al descubierto una problemática ecológica que aceleró el debate sobre la necesidad de proteger los humedales, reservorios de agua que desde hace décadas están en la mira del mercado inmobiliario y agropecuario.