Un nene de 12 años manipulaba el arma de su padre y se pegó un tiro en el pecho

Un chico de 12 años se encuentra internado en el hospital de Niños Víctor J. Vilela de Rosario, donde ingresó por un disparo en el pecho. Según la primera información, la víctima estaba en la casa con su padre, que es policía, y en un descuido manipuló el arma y se autodisparó de forma accidental.

Rápidamente fue trasladado al Policlínico San Martín donde lo estabilizaron y de allí lo derivaron al efector pediátrico. “Llegó al mediodía. Tras manipular un arma tuvo esta lesión, por suerte de poca jerarquía. Si bien ingresó por el tórax, tuvo un orificio de salida por la axila con un tocamiento a nivel del brazo pero no hay lesiones ni pulmonares ni óseas, son sólo lesiones menores”, detalló la subdirectora del Vilela, Silvia Giorgi en diálogo con medios locales.

“Está bien, hemodinámicamente compensado y fuera de peligro. No tiene riesgo de vida y está acompañado de su papá”, remarcó la médica. “Ahora que le hicieron los estudios y lo pudieron evaluar, al ver que no revisten gravedad las lesiones, los familiares están más tranquilos”, agregó.