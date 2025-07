"Tengo prioridad como cliente": la insólita excusa de un periodista para comprar sanguchitos de miga

El escritor y periodista Marcelo Birmajer se convirtió en el centro de una fuerte polémica en la red social X (antes Twitter) tras compartir una anécdota personal en una panadería que, lejos de generar empatía, desató una ola de críticas y burlas que lo volvieron tendencia.

Todo comenzó cuando el columnista relató su experiencia al intentar comprar sándwiches de miga. Contó que se negó a decirle a la empleada cuántos quería para que ella pudiera elegir el tamaño de la bandeja, argumentando que necesitaba "inspirarse mientras pedía" y que tenía "prioridad como cliente". Ante la insistencia de la trabajadora, Birmajer decidió irse del local.

La anécdota, que Birmajer pareció compartir esperando aprobación, tuvo el efecto contrario. La gran mayoría de los usuarios se puso del lado de la empleada, calificando la actitud del escritor como "insoportable", "snob" y "pelotudo".

Entre las respuestas destacadas, el influencer Juan Faerman celebró que la empleada "se deshizo de un pelot…", mientras que el empresario Alberto Samid se sumó con ironía: "Los clientes siempre deben tener la prioridad. Sobre todo si son tan pelot…". La incredulidad también fue un tono dominante, como reflejó el périodista Nahuel Lanzón: "Generalmente si uno falla en una tarea tan sencilla como pedir sanguches de miga no viene corriendo a contarlo en Twitter y quedar como un pelot..".

La situación llegó a tal punto que otros usuarios, como @Flor_uy, crearon relatos ficticios desde la perspectiva de la trabajadora: "No saben lo que me pasó hoy, trabajo en una panadería y llegó un bo… diciendo que quería sándwiches de miga, cuándo le pregunté 'cuántos' para elegir la bandeja, me dijo que no sabía, que 'se iba a INSPIRAR'", comenzaba el posteo que se viralizó rápidamente.