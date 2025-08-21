Sorpresa: buques de la Armada de Japón realizaron ejercicios navales frente a las costas de Mar del Plata

En el marco de un encuentro de cooperación internacional, la costa de Mar del Plata fue el epicentro de un intercambio de ejercicios entre la Armada Argentina y el Escuadrón de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa del Japón. Durante el encuentro, el destructor ARA "Sarandí" y la corbeta ARA "Rosales" recibieron en el mar a los buques JS "Kashima" y JS "Shimakase".

La presencia de estas imponentes flotas navales frente a las costas marplatenses no solo ofreció un espectáculo visual, sino que también simbolizó un punto de encuentro vital para la diplomacia naval y la colaboración bilateral en un entorno geográfico clave.

Durante esta importante jornada, las unidades de la Flota de Mar argentina realizaron distintos ejercicios tácticos y de comunicaciones junto a los buques japoneses. Estas maniobras conjuntas son cruciales para fortalecer las capacidades operativas y la interoperabilidad entre ambas armadas, fomentando un valioso intercambio profesional. La ejecución de estas prácticas en aguas territoriales argentinas reafirma el compromiso de ambas naciones con la seguridad marítima y el entrenamiento de alto nivel.

La elección de la costa de Mar del Plata como escenario para estas maniobras no es menor, resaltando la importancia estratégica de la región para este tipo de interacciones internacionales. En mayo del año pasado también se realizaron ejercicios similares con buques de la Armada de Estados Unidos.

Tras la culminación exitosa de las maniobras frente a la costa de Mar del Plata, los buques de ambas armadas continuaron su navegación. Las unidades se dirigieron posteriormente rumbo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manteniendo la agenda de este despliegue internacional.