¡Alegría completa! Pibes y pibas al Mundial U17

El final feliz de la película. Que no terminó, que sigue adelante para los dos equipos, pero que el objetivo prioritario en México era conseguir el pasaje al Mundial del próximo año y eso ya está cumplido. Con juego y marcando la diferencia los varones, con personalidad y un corazón enorme las chicas. Ambos Seleccionados alcanzaron lo que fueron a buscar, se metieron en la semifinal del Premundial U16 y se quedaron con el boleto que tanto deseaban. Tiziano Prome (14 puntos y 9 rebotes en 24') y Juanita Barrionuevo (2 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias en 22') volvieron a llevar bien alto la bandera de Mar del Plata.

¡Vamos las pibas!

Arrancamos por ellas porque la tenían difícil. La primera fase había sido brava, el triunfo frente a Chile les dio una chance, el desempate las ubicó en un buen lugar y en el clásico con Brasil no se achicaron, no les pesó la final sudamericana que le arrebataron hace dos años y se tomaron la revancha más soñada, la que tenía en juego un lugar en el Mundial. "Es súper difícil, el objetivo final es clasificar pero también es cierto que es muy difícil y estamos en un nivel muy alto", había confesado Sandra Pavón, la entrenadora, días antes del debut en este Premundial U16 de Guanajuato. Difícil pero no imposible. Porque cuando algo se quiere con tantas ganas, no es imposible.

Dando ventajas con una preparación que no fue la ideal, con dos años sin competencias oficiales, con cuatro chicas de 14 años que también están en un proceso diferente que las que rozan los 16. Y en lo físico, Brasil marcó diferencias de entrada y se llevó el primer cuarto 15-6, mostrando que iba a ser complicado. Sin embargo, al regreso del descanso se soltaron, se decidieron a disfrutarlo, movieron bien la pelota, encontraron el mejor tiro, defendieron fuerte y sacaron del juego a las cariocas. Con un parcial de 20-4, llegaron al entretiempo 28-22.

En el tercer cuarto otra vez se sintió mejor Brasil de la mano de Taissa, pero Argentina no decayó, siguió en su juego, bancó la remontada y cuando entraron igualadas al cuarto final, podía pasar cualquier cosa. Y pasó lo que todos queríamos que pase, salió la personalidad y el hambre de las chicas argentinas, Bourgarel fue decisiva, Juanita Barrionuevo robó una pelota clave y depositó la bandeja y Brasil no pudo aprovechar la última bola que selló el triunfo por 56 a 54, victoria que vale mucho más que esos dos puntos, que vale un pasaje al mundial, y la coronación del objetivo que se fue a buscar. Ahora se viene Canadá, poderosísima, casi imposible, pero lo que venga de ahora en más, será un extra.

¡Vamos los pibes!

Lo de los varones fue diferente. Porque ellos venían a paso firme, ganando los tres partidos de la zona y salvo una pésima noche, nada podía dejarlos sin alcanzar el objetivo. Pero esa pose de candidato, muchas veces juega en contra, pone una presión extra para pibes de 15 años. Y eso pasó en el cuarto inicial, cuando Chile le propuso un juego trabado, fue ordenado y no permitió que los de Leo Gutiérrez demostraran todo su potencial. Pero la diferencia era grande y cuando apareció el juego, ya no hubo equivalencias.

Los pibes festejaron, pero no se conforman y ya piensan en la Semifinal. (Foto: CABB)

Con un buen trabajo colectivo y algunos puntos altos desde lo individual, en el tercer cuarto Argentina rompió definitivamente el partido y empezó a disfrutar que estaba sacando el boleto al Mundial. Y a las semifinales, porque a diferencia de las chicas, el Seleccionado Masculino va por más, el sábado enfrentará a República Dominicana que eliminó a Brasil y se ilusiona con una final con Estados Unidos, el gran candidato a quedarse con el título.