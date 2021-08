Las disciplinas de Race abrieron su temporada en el Circuito

El último sábado, en condiciones de mar y viento no demasiado amigables para los competidores, se cumplió la primera fecha destinada a las disciplinas Race Técnico, All Round, Prone y Sprint, segunda fecha global del Circuito de la Asociación de Stand Up Paddle Costa Atlántica (Asupca).

Las actividades tuvieron como epicentro al frente costero de los balnearios 1 y Cero de Punta Mogotes, y en carácter de invitada, también participó en la jornada la modalidad Longboard, que de esta manera pudo retomar su actividad competitiva luego de varios meses. Participaron 50 competidores de Mar del Plata y localidades vecinas.

El certamen de desarrolló bajo el cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes y los lineamientos de seguridad establecidos por la Prefectura Naval Argentina. También contó con el aval del Emder, que siempre colabora con esta Asociación.

Las próximas dos etapas (para SUP Surf y las modalidades de carrera) están previstas para el mes de septiembre, en playa a confirmar. El Circuito Costa Atlántica se compone de ocho fechas en total (cuatro para cada una de las dos variantes competitivas).

Resultados

Race Técnico Hombres (14″): 1) Matías Casco; 2) Augusto Di Leva; 3) Fabrizio Rondinara.

Race Técnico Hombres (12″6): 1) Gonzalo Romero; 2) Diego Beguiristain; 3) Luciano Gabas.

Race Técnico Damas (14″): 1) Alma Coletta Spada (*).

Race Técnico Damas (12″6): 1) Natalia De la Lama (*).

All Round Damas (1,5K): 1) Nadina Rodríguez Kathler; 2) Carolina Sernia; 3) Graciela Marx.

All Round Hombres (3K): 1) Facundo Gueli; 2) Martín Palestini; 3) Eugenio Herrero.

All Round Damas (3K): 1) Valeria Olmos Aranibar; 2) Gabriela Ríos Guzmán; 3) Karina Toloza.

Prone Hombres: 1) Martín Castiglioni; 2) Mauro Plit; 3) Luciano Valenzuela.

Prone Damas: 1) Candela Bonaura (*).

Sprint Hombres: 1) Augusto Di Leva; 2) Lucas Montes de Oca; 3) Mauro Plit; 4) Diego Beguiristain; 5) Fabrizio Rondinara.

Sprint Damas (14″): 1) Alma Coletta Spada (*).

Sprint Damas (12″6): 1) Delfina Erralde; 2) Natalia De la Lama; 3) Nicole Gausachs.

Longboard Open Hombres: 1) Surfiel Gil; 2) Mateo Errecalde; 3) José Frías; 4) Maximiliano Kaenel.

Longboard Open Damas: 1) Ornella Pellizzari; 2) Evelyn Gontier; 3) Martina Merino; 4) Amparo Errecalde; 5) Fátima Salvá.

Longboard Amateur Hombres: 1) Ariel Quartarolo; 2) Cristian Costas; 3) Martín Castiglioni; 4) Albano Miconi.

(*) Recibieron menciones especiales, ya que no se reunió la cantidad de competidores necesarios para habilitar la categoría y su correspondiente podio.