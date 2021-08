Argentina y Chile entran en conflicto por la ampliación de la plataforma continental sobre territorio argentino

Argentina y Chile entraron en un conflicto diplomático por la emisión de un decreto del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que amplía la plataforma continental de su país de modo tal que se superpone con la delimitación territorial argentina.

"El Gobierno chileno pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos", dijo este sábado el diputado de Cambiemos, Federico Frigerio.

"La plataforma continental Argentina fue aprobada el año pasado por unanimidad en el Congreso de la Nación. La misma fue aprobada en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sin objeciones por parte de Chile", agregó Frigerio.

En la Cancillería no descartan que la abrupta decisión de Piñera esté vinculada a la búsqueda de un rédito interno interno ante los malos pronósticos que enfrenta la coalición de derecha que integra, para las próximas presidenciales de Chile.

En efecto, este sábado, trascendió que el presidente chileno estableció unas normas que fijan la plataforma continental de su país a partir de las 200 millas náuticas desde las islas Diego Ramírez, al sur del Cabo de Hornos.

En una terminología técnica y compleja, el decreto de Piñera modificó otro anterior, agregando a la definición de "Zona Económica Exclusiva", la expresión "límite exterior de 200 millas marinas de la Plataforma Continental", entre otras cuestiones.

A través de un comunicado, la Cancillería argentina aseguró que el decreto de Piñera "claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984", que clausuró el conflicto por el Canal de Beagle.

El texto del Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que "el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año".

"La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", aseguró la Cancillería.

En la misma línea, sostuvo que "la pretensión chilena no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos; de acuerdo a la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional".

El rechazo del gobierno argentino a la resolución de Piñera no busca desatar un conflicto diplomático sino sentar una postura oficial, afirmaron los voceros gubernamentales consultados por este diario. Sin embargo, ya hubo contactos entre el presidente Fernández, el canciller Solá y el embajador en Santiago de Chile, Rafael Bielsa, para calibrar la dimensión de la avanzada chilena.

Los gobiernos de Argentina y Chile ya habían tenido un cortocircuito a principios de agosto, cuando un decreto de Fernández que fijó directivas militares contuvo un error sobre el estrecho de Magallanes, lo que motivó una protesta chilena. Con ese antecedente, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo este sábado que la medida de Piñera "pretende proyectar la plataforma continental al Este del meridiano 67º 16´ 0, lo cual claramente no condice con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984".

La Cancillería afirmó que "el límite exterior de la plataforma continental argentina en esta zona se refleja en la Ley Nacional 27.557, aprobada el 4 de agosto de 2020 por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación y promulgada por el Poder Ejecutivo el 24 de agosto de ese mismo año".

"Piñera juega con fuego"

El vicepresidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), el argentino Oscar Laborde, consideró este martes que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, "juega con fuego" al reivindicar para su país una zona de la plataforma marítima en el Atlántico sur que forma parte de la Argentina y no respetar el Acuerdo de Paz y Amistad que ambos países firmaron en 1984.



"Piñera juega con fuego, porque recordemos que el conflicto en esa zona casi nos lleva a una guerra en 1984. Hay un acuerdo para esa plataforma marítima desde ese año en general, que fue precisado en dos ocasiones en Naciones Unidas y que definía claramente que el área es de Argentina", afirmó Laborde en diálogo con radio Del Plata.



En esa línea, el parlamentario apuntó que "ese acuerdo corta en el Cabo de Hornos, en una línea hacia la Antártida, y eso fue modificado ahora en Chile, sorpresivamente por decreto, ni siquiera por una ley del Congreso de ese país, y eso ocasionó una reivindicación de Chile sobre una área que estaba totalmente definida que era de Argentina".



Para el legislador del Parlasur, "como al presidente Piñera le va mal políticamente, esta acción hay que explicarla desde ahí, porque no tiene otro fundamento, porque geográficamente nada se modificó, y no hubo nada que ameritara corregir el acuerdo".