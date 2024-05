Desde el Gobierno aseguraron que Milei no se disculpará con España

Tras la escalada en la tensión diplomática entre Argentina y España luego de la visita del presidente Javier Milei al país Ibérico en el que señaló a la primera dama española como una "mujer corrupta", el Gobierno rechazó que el Jefe de Estado haya agraviado a Begoña Gómez, esposa de su par de España Pedro Sánchez, y le reclamó a la administración europea que pida disculpas por las críticas y acusaciones al mandatario.

Así, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que Milei no mencionó “a nadie en particular”, después de que hablara a “mujer corrupta” en la cumbre de ultraderecha “Europa Viva 24″ en Madrid, organizada por el partido Vox.

Adorni además volvió a reclamar que el gobierno de España le pida disculpas a Milei, después de que el ministro de Transporte de ese país, Óscar Puente, lo acusara al Presidente de “ingerir sustancias”, y la titular de Ciencia, Diana Morant, lo tildara de “negacionista”. El vocero presidencial dijo: “Instamos a que pidan disculpas por los agravios”.

El vocero presidencial destacó que Milei “no hizo mención a nadie en particular” y salió al cruce de las advertencias del gobierno de España: “Llama poderosamente la atención que se ponga en tensión la relación entre dos países históricamente hermanados por una decisión poca meditada, superada las instancias electorales en Europa que motivan esta acciones podamos reconducir las relaciones”.

Adorni dijo además que no les preocupa “la reacción diplomática” del gobierno de España “porque no hay razón para que la haya”: “Sería irracional que ocurra, si el presidente o los funcionarios españoles se quieren hacer cargo no es un problema de nuestra República. Al que le quepa el sayo que se lo ponga. El Presidente jamás pondría en riesgo la relación diplomática con ningún país”.

"Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo", manifestó Milei este domingo en Madrid.