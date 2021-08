La CGT busca erradicar el acoso laboral: denuncian el mal uso de cámaras de seguridad

Representantes de la seccional local de la Confederación General del Trabajo (CGT) y el sindicato de panaderos de Mar del Plata impulsan una campaña destinada a detectar y erradicar la violencia en el ámbito laboral, principalmente en las que son víctimas las mujeres, situación que se ha profundizado desde el inicio de la pandemia y el aumento del desempleo.

En la sede de la central obrera de Catamarca 2124, representantes del Sindicato de Obreros Empleados Panaderos de Mar del Plata y Zona Atlántica (Soempza) presentaron la campaña, que cuenta con el apoyo además del Ministerio de Trabajo bonaerense.

En el Día del Panadero y la Panadera, el secretario adjunto del Soempza, Matías Coronel, contó que “la violencia y el acoso se manifiestan de distintas maneras y en muchos casos, están naturalizadas y se profundizaron en el último año y medio de pandemia. Denunciamos la rotación indiscriminada de compañeras en sus horarios de trabajo, de sucursales, impidiendo la estabilidad en su vida privada, tanto para conseguir otros trabajos, estudiar u atender a sus hijos”, mencionó.

En declaraciones a 0223, el dirigente mostró asimismo su preocupación "por el uso indebido de las filmaciones y audios a través de las cámaras de los establecimientos, donde se controla, presiona y en forma indebida se meten en su privacidad, generando un ámbito de trabajo bastante complicado", dijo.

Por su parte, Adriana Donzelli, secretaria adjunta de la CGT, consideró que el acoso laboral a mujeres “no son cuestiones nuevas pero que se profundizan en escenario de pandemia y cuando aumenta el desempleo, que es sufrido mayormente por mujeres”, en situaciones normales o de embarazo.

Ante cualquier situación de este tipo, la también secretaria de Género de la central obrera, remarcó la importancia de denunciar el caso ante la CGT o el sindicato que los representa, independientemente si cuenta o no trabajo registrado. “Las trabajadores que sepan que están atravesando esas situaciones, no tienen por qué soportarlas, no está bien. Que recurran a su sindicato, que está dispuesto a acompañarlas y defender ese derecho", completó.