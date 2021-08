En un año, estudiantes universitarios realizaron más de 100 mil llamadas para hacer seguimientos por Covid-19

Los estudiantes que mantienen en funcionamiento el Centro de Telemedicina Central (Cetec-U) que se montó en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) realizaron más de 100 mil llamadas telefónicas para hacer seguimientos de casos sospechosos o confirmados de coronavirus en el marco de la tarea que se cumple de manera ininterrumpida desde hace un año.

Victor Bazán, el responsable del espacio universitario que coordina sus acciones con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio, destacó el desempeño de los alumnos: algunos son becados y otros voluntarios de distintas carreras directamente relacionadas con la salud, como Medicina, Enfermería, Trabajo Social, Terapia Ocupacional y Psicología.

El Cetec se encarga de realizar el seguimiento de personas con diagnóstico positivo de Covid-19 así como de sus contactos estrechos o de casos sospechosos. "El objetivo principal es cortar la cadena de contagios porque está comprobado que esta tarea de seguimiento es una acción sanitaria muy eficaz para lograr ese objetivo", explicó el profesor adjunto de la Escuela de Medicina, en declaraciones a 0223 Radio.

"Estamos cerca de cumplir un año de funcionamiento y, aproximadamente, para tener una idea de operatividad que hay en Mar del Plata, puedo decir que se están realizando entre 450 y 500 llamadas diarias. Ahora estamos por superar las 100 mil llamadas realizadas desde que empezamos a trabajar hace exactamente un año, en agosto del 2020", precisó el profesional de la salud.

Las llamadas se materializan a través de la plataforma "asistencia Covid", aportada por el Ministerio de Salud bonaerense. Por eso, Bazán dijo que las líneas telefónicas que se utilizan proceden de Buenos Aires y que, a pesar de que los contactos se hacen desde Mar del Plata, el número inicial empieza en "011" y termina en "700". "Habitualmente, cuando vemos en el celular ese número, pensamos que una empresa o un banco nos ofrece algo pero no: somos nosotros", aclaró, y agregó: "Al principio, este tema fue una barrera en la comunicación pero con el tiempo tratamos de encontrar la manera de contactarnos con la gente que lo necesita".

La Municipalidad es la que envía un listado a la Universidad de todas las personas que son hisopadas o que son eventuales casos sospechosos de Covid-19 para poder entablar una posterior conexión. "Articulamos también con Mar Chiquita para hacer el seguimiento de la gente que está en Santa Clara del Mar o, inclusive, con algunas clínicas privadas de Mar del Plata", detalló Bazán.

"Lo que hacen los estudiantes es llamar diariamente a las personas indicadas para contactarlas y realizar un asesoramiento; siempre hay mucho temor por la sintomatología que están teniendo pero siempre se les explica que gran parte de la sintomatología forma parte de cuadros leves para que no crezca ese miedo. Por supuesto que también tenemos banderas rojas y se dan pautas de alarma a la persona para ver qué situación puede derivar en una consulta de urgencia", afirmó el responsable del Centro de Telemedicina.

A través de un grupo de estudiantes avanzados de la carrera de Psicología, también existe un dispositivo para brindar "acompañamiento y contención". "Se ve angustia en mucha gente. Porque no solo pasa por la situación de aislamiento sino que también puede suceder que hay un contacto estrecho que al mismo tiempo tiene familiares internados y entonces están padeciendo situación de mucho estrés. Este dispositivo permite dar una ayuda en un proceso muy difícil", resaltó.

"La mayor parte de las personas tienen cuadros leves, y cursan el coronavirus con síntomas leves y en su domicilio. Estas personas no necesitan un certificado especial para el alta; el alta lo damos nosotros simplemente al décimo día de aislamiento. Inicialmente era de 14 días y después se redujo a 10 porque a partir de esa fecha la gente no contagia. Lo que verificamos es que la persona esté sin síntomas y que en las últimas 48 horas no haya tenido fiebre para poder darle el alta. En ocasiones necesitan certificado por el trabajo y nosotros damos una dirección de correo que pertenece a la Municipalidad para tramitarlo", detalló Bazán, sobre el procedimiento.