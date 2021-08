Envían 5 muestras al Malbrán para determinar si hay contagios de la variante Delta en Mar del Plata

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) Malbrán estudia por esta fecha cinco muestras positivas de coronavirus que fueron enviadas desde Mar del Plata para determinar si efectivamente se tratan de casos de la variente Delta, la nueva cara del Covid-19 que ya enciende una fuerte preocupación en distintas partes del mundo.

El dato se lo confirmó a 0223 Radio Victor Bazán, el responsables del Centro de Telemedicina que montó en agosto del año pasado la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) a través de la Escuela Superior de Medicina. Las pruebas se corresponden con contagiados que llegaron recientemente del exterior del país.

"Estas personas detectadas por los testeos que se realizan en hoteles, o al terminar el séptimo día, pero lo bueno es que han cumplido el aislamiento. Son cinco casos positivos que ya se practicaron las pruebas de PCR y los resultados se han remitido al Malbrán. Estamos a la espera de saber qué variante es; muy probablemente alguno de los casos sea variante Delta", afirmó el profesional de la salud.

De todos modos, el médico insistió en que cada uno de los enfermos "cumplió el aislamiento" y diferenció la situación del caso de Córdoba, donde una persona proveniente de Perú portaba esta variante más contagiosa pero no respetó las medidas de cuidado y desató una ola de contagios. "Por más que sea una variante Delta, si la persona cumplió el aislamiento, no contagia a otros y no genera circulación comunitaria. El virus termina en esa persona", destacó.

Bazán estimó que "a la brevedad" llegará el análisis final del laboratorio aunque recordó que el Malbrán recepciona las muestras de todo el país, por lo que podría haber demoras. "Creo que en breve vamos a tener la confirmación pero sí es verdad que este laboratorio recibe muchas muestras. Sabemos que están trabajando arduamente", reconoció.

De confirmarse la posibilidad de que algunos de estos contagios sean propios de la variante Delta, entonces se transformarían en los primeros diagnósticos positivos para General Pueyrredon. "Ojalá podamos evitar que esta variante circule en forma comunitaria pero es muy difícil. Pero cuando llegue, va a ser la variante que va a predominar entre los casos", adelantó.

Este lunes, la directora Nacional de Epidemiologia e Información Estratégica, Analía Rearte, confirmó que hay 89 casos de variante Delta detectados en todo el país, y aclaró que al momento la variante predominante en Argentina es la Gamma (Manaos). Durante el encuentro del Consejo Federal de Salud (Cofesa), la funcionaria marplatense detalló que del total de los casos detectados 40 pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires, 22 a la Provincia de Buenos Aires, 19 a Córdoba, 6 a Santa Fe, 1 a Salta y 1 a Tucumán.