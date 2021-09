CUDS ya conoce su camino en el Regional de Clubes A

Unión del Sur pone primera de cara al Campeonato Regional de Clubes "A". Del 2 al 5 de septiembre, las dirigidas por Lautaro Rodríguez competirán en el torneo, y ya hay fixture y plantel confirmado.

El Regional "A" empieza el jueves y 8 equipos jugarán con sede en Mar del Plata. El Club Unión del Sur ya dispuso a su plantel de primera para iniciar la competencia. El conjunto de La Josefa cuenta con 20 jugadoras a disposición convocadas por su entrenador. Ellas son: Azul Aceste, Consuelo Altube, Giuliana Béttiga, Valentina Calleri, Julieta Caminiti, Celeste Carricato, Sofía Crespi, Lucía Dauro, Agustina Delmonte, Lara Marcos, Carolina Martínez, Agustina Mobili, Iara Montes de Oca, Sofía Paglione, Camila Palumbo, Andrea Pedetta, Morena Roselli, Daiana Salazar, Renata Santa María y Malena Trobo Pazos.

El cuerpo técnico lo encabeza el entrenador Lautaro Rodríguez, acompañado por el preparador físico Mario Ceratto, y la jefa de equipo es Carolina Uriarte.

En cuanto al fixture, CUDS integrará la zona B de la sección de damas, cuyos rivales serán El Nacional de Bahía Blanca, Independiente y Trinity; mientras que la zona A estará integrada por UNCAS, IAE, IDRA y Sporting.

La primera jornada para el CUDS tendrá lugar el próximo jueves a las 19.30 ante Independiente en el Estadio Panamericano. Luego, enfrentará a El Nacional el viernes a las 11:30 y posteriormente finalizará su participación en fase de grupos ante el Trinity el mismo día pero a las 19:30.

El sábado será día de definiciones, en donde se cruzarán el 3° de la zona A vs. el 4° de la zona B, el 1° de la zona A vs. el 2° de la zona B, el 3° de la zona B vs. el el 4° de la zona A, y el 1° de la zona B vs. el 2° de la zona A. Por último, el domingo será la última jornada del torneo, en donde se enfrentarán los ganadores de estos duelos por un lado, y los perdedores por el otro.