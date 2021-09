Balcarce tendrá su primera Orquesta Escuela Infanto Juvenil

Desde la Casa del Bicentenario de Balcarce se presentó la conformación de la Orquesta Escuela Infanto Juvenil del distrito, en un hecho sin precedentes en la historia de la comuna balcarceña.

De acto fueron parte el intendente municipal, Esteban Reino; el subsecretario de Cultura y Educación, César De Gerónimo, y los profesores a cargo de la orquesta, Ezequiel Marcovecchio y Francisco Butzonitch.

Al hacer uso de la palabra De Gerónimo resaltó que la formación del espacio se trataba de “un proyecto de larga data” y recordó que su génesis, específicamente, tiene inicio “antes de esta gestión”.

La Casa del Bicentenario de Balcarce fue el punto de inicio para la orquesta escuela.

“Gracias a un amigo, el profesor Gonzalo Borgognoni, que nos acercó un primer proyecto, empezamos la formación de una orquesta. Fuimos asesorándonos con los profesionales en el área y logramos tener a esta altura dos grandes profesores y profesionales tan bien formados como para llevar adelante este proyecto”, detalló el funcionario a cargo de Cultura.

Desde la comuna además adelantaron que se firmará un convenio de cooperación con el Sistema de Orquestas Juveniles de Argentina cuyo Banco de Instrumentos está en Chascomús, distrito que tiene una de las escuelas orquestales más importante y con la cual se ha mantenido reuniones pertinentes.

Espacio de aprendizaje

Al explicar el objetivo del espacio, De Gerónimo precisó: “La orquesta está abierta para chicos de entre 8 y 18 años, y algunos años más también. No va a ser impedimento que no tenga el instrumento, esto se convierte en un espacio de aprendizaje y encuentro. Un espacio que no solo se va a aprender música, sino que se va a aprender a trabajar en equipo, a compartir y

resignar individualidades por el bien del conjunto”.

En esa línea el funcionario insistió en que la idea es que la orquesta se expanda lo mayor posible. “Estamos apostando a que esto sea un proyecto que no se termine, inclusive en esta gestión. Que perdure, por eso vamos a solicitar el correspondiente acompañamiento de los concejales para que podamos institucionalizar esta escuela como corresponde”, enfatizó.

Recuperar tiempo perdido

A su turno el jefe comunal felicitó a la Subsecretaría de Cultura y a los profesores por la conformación de la orquesta. “Creo que con esto venimos a recuperar el tiempo que hemos perdido por lo que todos sabemos que fue la pandemia. Tenemos que hacer una fuerte apuesta para integrar a los chicos y a los jóvenes. No solamente en el arte y en la cultura, sino también en el deporte y el turismo”, remarcó Reino al respecto.

Posteriormente el intendente aseguró: “Tenemos que ver en qué otras cosas podemos hacer para integrar a muchos jóvenes que han quedado en situaciones relegadas por la pandemia, para que se integren, para que entiendan lo que es el trabajo en equipo y para que puedan lograr objetivos. En definitiva para que acompañen el crecimiento de la ciudad”.

Integración y valores

Finalmente Ezequiel Marcovecchio, uno de los responsables en llevar adeante la iniciativa, apuntó que “las orquestas, en este tipo de proyecto, las dejamos de pensar como una estructura netamente artística, sino que también pasan a ser escuelas y modelo de vida de transformación social; buscamos que no sea solo la música, sino formar éticamente y con valores a todos los niños que podamos alcanzar con el programa”.

De igual modo, Butzonitch manifestó su deseo de “integrar a todos los chicos y que la orquesta vaya más allá de la música”. “Que sea una escuela de valores, integral en todo sentido, que se comparta, que haya compañerismo, que haya un sentido de pertenencia. Creo que todo lo que considera para un ser humano íntegro y a nivel espiritual es fundamental la música. La verdad que es increíble lo que se logra con este tipo de proyecto”, concluyó el otro referente de la futura orquesta.