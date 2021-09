Lía Crucet sufrió un accidente doméstico y está internada en Mar del Plata

La icónica artista de la movida tropical Lía Crucet, quien desde hace unos años se encuentra radicada en Mar del Plata, tuvo que ser hospitalizada después sufrir un accidente doméstico.

Según trascendió en distintos medios, la mujer de 69 años se quebró la cadera y en las próximas horas será sometida a una intervención quirúrgica en el Hospital Privado de Comunidad (HPC), donde permanece internada.

“Ella estaba en su dormitorio y yo estaba tomando unos mates en la parte de abajo de la casa donde habitamos y en eso mi hijo me dice ‘Papi subí que se cayó mamá’. Subo y le pregunto a Lía que estaba haciendo y me responde ‘nada... no puedo caminar’”, reveló Tony Salatino, el marido de la interprete, en diálogo con Teleshow.

“Llamé a la ambulancia y cuando llegó al hospital le hicieron una radiografía. Producto de cuando ella se operó del cáncer y le sacaron los ganglios linfáticos, ella tiene una pierna más ancha que la otra y todo su peso iba a la pierna que tiene más flaquita, y ahí se produjo la fractura”, agregó.

“Hoy la vio el cirujano y decidió operarla porque con este golpe podía haber quedado paralítica. Le van a colocar una prótesis que ya fue pedida a la obra social, pero la fecha todavía la fecha de la operación no está confirmada. Ella está lúcida y dolorida porque no se puede ni levantar”, detalló Salatino.

Crucet en los últimos años perdió más de 60 kilos y recibió un tratamiento psiquiátrico por su estado de salud mental por el que estuvo internada en el HPC de Mar del Plata. Luego de unas semanas internada fue dada de alta y había alertado a todos por su imagen física tras perder muchos kilos en un video que se conoció hace unos meses donde reconocía que “la estaba peleando”.