En muletas, Alain Delon asistió al funeral de Jean-Paul Belmondo

Con una muleta, el legendario actor francés Alain Delon dijo presente en el funeral de su némesis, Jean-Paul Belmondo, fallecido el lunes a los 88 años. Belmondo, un actor carismático que a menudo realizaba sus propias acrobacias, pasó de los papeles existenciales de la nouvelle vague en la década de 1960 al cine convencional y se convirtió en uno de los héroes de acción y comedia más queridos de Francia.

Familiares y figuras del cine ,incluyendo a Delon y al director Claude Lelouch, se han reunieron en la iglesia de Saint-Germain-des-Prés en el centro de París para despedir al prestigioso actor francés.

Delon, de 85 años y considerado durante años la némesis de Belmondo, entró acompañado por su hijo, Anthony Delon, con algunas dificultades para caminar, pero trazando una sonrisa cuando los fotógrafos le pidieron quitarse la mascarilla. El actor no había acudido este jueves al homenaje en los Inválidos encabezado por el presidente francés.

El pasado lunes, cuando fue comunicada la muerte de Belmondo a los 88 años, Delon se declaró completamente destrozado y llegó a comentar que no hubiese estado mal si los dos se hubiesen marchado juntos. "Hemos hecho el cine francés, los dos, él y yo, somos dos iconos del cine francés, no se puede hablar de uno sin el otro. Tenemos la misma edad, no tardará en pasarme a mí también", dijo Delon, visiblemente emocionado.

Minutos después de la llegada del mítico actor, el féretro de Belmondo ingresó en la Iglesia para celebrar un funeral en la intimidad en medio de los aplausos de las cientos de personas alrededor de este templo situado en el exclusivo distrito VI de París.