Tras los daños del temporal en Mar del Plata, pronostican desabastecimientos de tomate y morrón para el país

Representantes de la Asociación de Productores Frutihorticolas de General Pueyrredon anticiparon por un posible desabastecimiento en el verano de tomate y morrón en el mercado nacional después de los destrozos millonarios que provocó el temporal a lo largo y ancho del cordón frutihorticola marplatense.

"Lamentablemente esta situación va a provocar algún problema de falta de producción. Porque al tener todo ya invertido y sembrado en el invernáculo, y no tener posibilidades de recuperarlo pronto para sembrar, entonces el desabastecimiento es casi inevitable", reconoció a 0223 Ricardo Velimirovich, titular de la entidad.

El referente del sector recordó que por esta fecha "se estaba plantando para el verano" y que en diciembre comienza la cosecha de morrón. "Va a llevar meses recuperar las estructuras dañadas así que esta vez se va a notar", ratificó.

Velimirovich, de todos modos, aclaró que probablemente el faltante de estos dos productos, de altísima demanda en cualquier verdulería, no se verá reflejado en gran medida en los puestos de venta en Mar del Plata pero sí en el resto del mercado nacional.

"En lo local seguro que no pasa mucho porque en realidad el 80% de lo que producimos va directamente al resto del país. Por eso también entendemos que es importante que a nivel nacional vean la gravedad de lo que pasó en estos días", consideró.

Producto del temporal que castigó con fuerza a todo General Pueyrredon entre el miércoles y jueves, productores acusaron destrozos de numerosos invernáculos, cuya inversión base es de aproximadamente 800 mil pesos.

"El invernáculo es clave porque te permite tener una producción de mejorar calidad. Hay cosas que no podés hacer afuera, al aire libre, y el productor que no tiene invernáculo, por ejemplo, no puede producir tomate y así se pierde el mercaod más popular. Es una estructura muy importante y que lleva mucho tiempo y dinero armarla", dijo Velimirovich.