Productores sufrieron daños millonarios por el temporal: "Se perdieron años de trabajo de un saque"

Desde la Asociación de Productores Frutihorticolas de General Pueyrredon acusaron graves destrozos y pérdidas millonarias después del paso del temporal que castigó a Mar del Plata durante cuarenta y ocho horas seguidas.

Para Ricardo Velimirovich, el titular de la entidad, las consecuencias climáticas del reciente ciclón extratropical que se presentó en la ciudad fueron las "peores" de los últimos años, superando incluso las secuelas del vendaval del 2017 donde se habían registrado daños estructurales cercanos al 50% de cada producción.

"Ahora es peor porque se estaba sembrando una parte y la otra se cosechaba así que lo que hay es una pérdida estructural y productiva", afirmó el hombre, quien se lamentó por la pérdida de "tantos años de trabajo de un solo saque".

Según el referente del sector, todo cordón que se extiende en el partido de General Pueyrredon se vio afectado ya que se registraron destrozos en sectores como El Boquerón, Parque Hermoso, en Laguna de los Padres y en Sierra de los Padres.

El relevamiento total de los daños todavía no se hizo porque la asociación prioriza por estas horas contactar a personas que reconstruyan invernáculos para tratar de "salvar los que se puedan". "Fue impresionante porque esta vez sopló mucho viento del lado oeste, que no es tan común para un viento tan fuerte, y encima durante 48 horas. Entonces hubo estructuras arrancadas del piso y que quedaron tiradas de costado", graficó.

En declaraciones a 0223, Velimirovich explicó que los invernáculos son estructuras que construyen los productores "de a poco y con el paso de los años". "Lleva mucho tiempo y dinero hacer algo así. Y hay algunos productores que ahora perdieron seis o siete invernáculos", ejemplificó, sobre la magnitud de los daños.

El titular de la Asociación de Productores Frutihorticolas dijo que un invernáculo promedio, de 30 metros de ancho por 100 de largo, implica una inversión de aproximadamente 800 mil pesos, sin tener en cuenta los mecanismos de riego y otras estructuras que hacen falta para contener la producción.

"El invernáculo da mejor calidad y mejor trabajo para el personal porque adentro son mejores las condiciones y es más cómodo el contexto. Un invernáculo, para nosotros, es una mejora de tecnología", resumió Velimirovich, quien insistió: "Ahora no se puede recuperar de ninguna manera lo que se perdió en tan poco tiempo".

Velimirovich no descartó la posibilidad de solicitar algún tipo de auxilio frente al delicado contexto que acusa el cordón aunque recordó que la última ayuda de emergencia que entregó la administración de Mauricio Macri llegó tres años después de lo prometido.

"Los productores no tienen mucha esperanza porque la última vez que se pidió algo en 2017 llegó recién en 2020. Fue una vergüenza. Y si no entendemos la urgencia de la situación del productor, entonces no se va a resolver nada. Algunos productores no quieren presentar nada y es un problema pero el relevamiento lo tenemos que hacer para medir la dimensión del daño", aseguró.